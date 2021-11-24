  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

نشاطات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء: "بكفي نقول هيِّ، لازم نوخذ مسؤوليّة"

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 10:19

نشاطات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء: "بكفي نقول هيِّ، لازم نوخذ مسؤوليّة"
(نساء ضد العنف)
عرب ٤٨

تطلق جمعيّة "نساء ضد العنف" بالتعاون مع مركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة (مركز نسائي تربوي متعدد الأهداف) ولوبي النساء وعدد من الجمعيات والمؤسسات الناشطة والسلطات المحليّة العربيّة، سلسلة من النشاطات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

وتفتتح النشاطات عشيّة اليوم العالمي في مدينة اللد، اليوم الأربعاء الساعة الرابعة بعد الظهر، في المركز الجماهيري "شيكاغو"، بمؤتمر صحفي تعرض خلاله، للمرة الأولى، نتائج بحث أجرته المحامية شيرين بطشون حول معالجة الشرطة الإسرائيلية لجرائم قتل النساء الفلسطينيات في إسرائيل. كما ستطلق "نساء ضد العنف" موقعا جديدا على الإنترنت بعنوان "بكفي"، والذي يضم توثيقات ومعلومات عن النساء الفلسطينيات في البلاد اللواتي قتلن منذ العام 1929 ولغاية اليوم.

وتستمر النشاطات تباعًا في عدد من القرى والمدن، من خلال فعاليات إضاءة خاصة لبنايات مركزيّة تحت عنوان "بكفي نقول هيِّ، لازم نوخذ مسؤوليّة"، إذ تعقد نشاطات في بيت جن، غدا الخميس، وكفر قرع، بعد غد الجمعة، وكفر ياسيف، يوم السّبت المقبل، وعرابة، يوم الأحد المقبل، ومجد الكروم، يوم الثلاثاء المقبل، وطمرة، يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وتختتم فعاليات الإضاءة لرفع الوعي في الطيرة، يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وحول النشاطات الخاصة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، قالت مديرة جمعيّة "نساء ضد العنف"، نائلة عوّاد - راشد، إنه "نعمل على مدار السنة بهدف القضاء على كافة أشكال العنف الذي تعاني منه المرأة، ولكن بالرغم من ذلك فإن لليوم العالمي أهمية كبيرة في طرح القضيّة والتأثير على الرأي العام في البلاد وعلى مستوى العالم".

وأكدت أن "النساء الفلسطينيّات في إسرائيل يعانين تمييزا مضاعفا ومستمرا، خلال حياتهن وحتى عند موتهن. لذا اخترنا في هذا العام أن نسلّط الضوء على التمييز الصارخ الذي يظهر جليًّا في تعاطي وتعامل الشرطة الإسرائيليّة مع جرائم قتل النساء في المجتمع العربي".

وختمت مديرة الجمعية بالقول إنه "أصبح واضحًا أن انتشار العنف والجريمة في مجتمعنا يحدث تحت أعين الشرطة وبرعاية تقاعسها، هذا ما يؤكده أيضًا البحث الأخير الذي بادرنا إليه بالتعاون مع المحامية شيرين بطشون، والذي سنعرض نتائجه في المؤتمر الصحفي عشيّة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء".

بودكاست عرب 48

#نساء ضد العنف
#العنف ضد النساء
#العنف والجريمة
#جرائم قتل النساء

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حراك "صحافيات لمواجهة العنف" يطلق حملة لتعزيز الصحافة الجندرية
حراك "صحافيات لمواجهة العنف" يطلق حملة لتعزيز الصحافة الجندرية

2021-11-23

"نقف إلى جانبك؛ فصمتك ليس الحل!": حملة لمناهضة العنف ضد النساء
"نقف إلى جانبك؛ فصمتك ليس الحل!": حملة لمناهضة العنف ضد النساء

2021-11-16

مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة
مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة

2021-11-14

الأكثر قراءة

غانتس: إيران حاولت نقل مواد متفجرة بطائرات مسيرة للضفة الغربية

غانتس: إيران حاولت نقل مواد متفجرة بطائرات مسيرة للضفة الغربية

2021-11-23
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون التخلي عن نموذج

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون التخلي عن نموذج "جيش الشعب"

2021-11-23
رئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

رئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

2021-11-23
ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة

ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة "ملكة جمال الكون" في إيلات رفضا للاحتلال

2021-11-23
حيفتس: زوجة نتنياهو ونجله طلبا تشويش مجرى التحقيق

حيفتس: زوجة نتنياهو ونجله طلبا تشويش مجرى التحقيق

2021-11-23