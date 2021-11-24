نشاطات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء: "بكفي نقول هيِّ، لازم نوخذ مسؤوليّة"

تطلق جمعيّة "نساء ضد العنف" بالتعاون مع مركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة (مركز نسائي تربوي متعدد الأهداف) ولوبي النساء وعدد من الجمعيات والمؤسسات الناشطة والسلطات المحليّة العربيّة، سلسلة من النشاطات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

وتفتتح النشاطات عشيّة اليوم العالمي في مدينة اللد، اليوم الأربعاء الساعة الرابعة بعد الظهر، في المركز الجماهيري "شيكاغو"، بمؤتمر صحفي تعرض خلاله، للمرة الأولى، نتائج بحث أجرته المحامية شيرين بطشون حول معالجة الشرطة الإسرائيلية لجرائم قتل النساء الفلسطينيات في إسرائيل. كما ستطلق "نساء ضد العنف" موقعا جديدا على الإنترنت بعنوان "بكفي"، والذي يضم توثيقات ومعلومات عن النساء الفلسطينيات في البلاد اللواتي قتلن منذ العام 1929 ولغاية اليوم.

وتستمر النشاطات تباعًا في عدد من القرى والمدن، من خلال فعاليات إضاءة خاصة لبنايات مركزيّة تحت عنوان "بكفي نقول هيِّ، لازم نوخذ مسؤوليّة"، إذ تعقد نشاطات في بيت جن، غدا الخميس، وكفر قرع، بعد غد الجمعة، وكفر ياسيف، يوم السّبت المقبل، وعرابة، يوم الأحد المقبل، ومجد الكروم، يوم الثلاثاء المقبل، وطمرة، يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وتختتم فعاليات الإضاءة لرفع الوعي في الطيرة، يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وحول النشاطات الخاصة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، قالت مديرة جمعيّة "نساء ضد العنف"، نائلة عوّاد - راشد، إنه "نعمل على مدار السنة بهدف القضاء على كافة أشكال العنف الذي تعاني منه المرأة، ولكن بالرغم من ذلك فإن لليوم العالمي أهمية كبيرة في طرح القضيّة والتأثير على الرأي العام في البلاد وعلى مستوى العالم".

وأكدت أن "النساء الفلسطينيّات في إسرائيل يعانين تمييزا مضاعفا ومستمرا، خلال حياتهن وحتى عند موتهن. لذا اخترنا في هذا العام أن نسلّط الضوء على التمييز الصارخ الذي يظهر جليًّا في تعاطي وتعامل الشرطة الإسرائيليّة مع جرائم قتل النساء في المجتمع العربي".

وختمت مديرة الجمعية بالقول إنه "أصبح واضحًا أن انتشار العنف والجريمة في مجتمعنا يحدث تحت أعين الشرطة وبرعاية تقاعسها، هذا ما يؤكده أيضًا البحث الأخير الذي بادرنا إليه بالتعاون مع المحامية شيرين بطشون، والذي سنعرض نتائجه في المؤتمر الصحفي عشيّة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء".