شفاعمرو: ورشة تطوعية لتنظيف منطقة "عين العافية"

نظّمت جمعية "الجليل" بالتعاون مع "قسم تحسين وجه المدينة" في بلدية شفاعمرو، اليوم الإثنين، ورشة تنظيف لمنطقة نبعة "عين العافية" في المدينة، وشارك في النشاط العشرات من المتطوعين من أبناء الشبيبة والأطفال من المركز الجماهيري وأهالي الحيّ.

وجاء تنظيم هذا اليوم بعد تنظيم سلسلة جلسات عقدت في الموقع للجنة العمل المناخي، بمشاركة مختصين ومخططين وعدد من المواطنين، بهدف التخطيط ووضع إستراتيجية عمل لترميم الموقع.

من العمل التطوعي في منطقة عين العافية

وأصدرت جمعية الجليل، اليوم الإثنين، بيانا قالت فيه إن "هذه الورشة هي ضمن سلسلة مشاريع وورشات عمل لمشروع التغير المناخي بالتعاون مع عدد من الشركاء والتي ألقت بظلالها على أرض الواقع من خلال العمل الرائع والمنظم بهدف النظافة الشاملة للموقع الأثري والتاريخي ‘عين العافية‘ المرتبط اسمها باسم المدينة حسب الرواية بأن عمرو بن العاص كان مريضًا وشرب من النبعة وشفي وسميت "شفي - عمرو".

وشكرت مديرة المشروع، آلاء عبيد، كل من حضر وتطوع من أجل إنجاح اليوم التطوعي، وأضافت أن "الهدف من الورشة كان بناء شراكات حقيقية بين الجمهور والبلدية والذي انبثقت منه لجنة العمل المناخي الشفاعمرية فكان مشروعها الأول عين عافية".

وقال المنسق البلدي للمشروع، حسين الشاعر إن "هذه المبادرة هي جزء من حملة واسعة النطاق في مختلف المواقع في شفاعمرو، تعكس أهمية الانتماء ومدى اهتمام المواطن بنظافة المدينة والحفاظ على الموروث التاريخي والأثري لمدينة شفاعمرو".

من العمل التطوعي في منطقة عين العافية

وأشار المُركّز الجماهيري للمشروع، هيثم زرعيني، إلى "أهمية دور لجنة العمل المناخي في بناء تصور لتنفيذ مبادرات مجتمعية بيئية تعود بالفائدة على أهالي المدينة وترفع من مرونة واستعداد المجتمع للتصدي لتغيرات المناخ. بهذا الصدد ندعو شريحة شباب شفاعمرو للانضمام للجنة العمل المناخي من أجل المشاركة في التغيير".