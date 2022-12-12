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جفرا- التجمّع الطلابي في تل أبيب تعقد اجتماعها السنويّ وتنتخب هيئاتها

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 18:10

جفرا- التجمّع الطلابي في تل أبيب تعقد اجتماعها السنويّ وتنتخب هيئاتها
جانب من كادر جفرا- التجمع الطلابي
عرب ٤٨

عقدت جفرا- التجمّع الطلابيّ في جامعة تل أبيب، مساء الأحد، الاجتماع السنوي لانتخاب هيئاتها، وتلخيص عملها ووضع خطة مستقبلية لنشاطها.

وافتتح الاجتماع السكرتير السابق للكادر، الطالب رزق سلمان، بعرض النشاطات والفعاليات التي قامت جفرا كحركة طلابية فلسطينية بإطلاقها والوقوف على رأسها من العام الماضي وحتّى يوم انعقاد الاجتماع، وتطرق خلال حديثه إلى التحدّيات والتجارب التي تعامل معها الكادر أثناء نشاطه.

وأشاد عضو الدائرة الطلابية للتجمع، يوسف طه، سلمان على دوره ونشاطه في السنوات الأخيرة وعلى مساهمته الكبيرة لجفرا ونشاطها بشكل خاص وللحركة الطلابيّة بشكل عام، وأكدّ على أهمية استمرار عمل ونشاط الحركة الطلابيّة في التجمّع بالذات في هذه المرحلة. كما شدد على وجوب الاستمرار بما قامت به جفرا في السنوات الأخيرة من نشاطات ذات زخم سياسي واسع وعلى أهمية رفع سقف العمل الطلابي في ظل تعاظم قوتها وحضورها بين الطلاب وتوسع الكادر وأعضاءه.

أحمد جبارين ويوسف طه ورزق سلمان

وناقش أعضاء الكادر خلال الاجتماع أهميّة العمل الطلابيّ في بناءِ وتشييدِ جسم طلّابي وثقافي جدّي في خضم التحديّات الراهنة، وذلك مِن خلال المواكبة على إطلاق نشاطات تقوم بتعزيز المشهد الوطني والسياسي والاجتماعي في كافّة المناسبات والمحافل، والعمل على استمرارية تنظيم مشاريع وأطر تُعزّز دورَ الطالب العربي وهويّته الوطنية داخل الجامعة وخارجها والتأكيد على رفع خطاب التجمّع ليضمّ داخله شرائح طلابيّة عديدة، ساعيًا لعرض قضاياهم وتمثيلهم في شتّى المجالات.

وانتخب أعضاء الكادر هيئة السكرتارية الجديدة والتي تضم كلّا من (حسب الترتيب الأبجدي): أحمد جبارين، بانا حاج يحيى، دانا أبو راس، رزق سلمان، عدن جبارين، عمر أبو رعد، محمد طاطور، مهند عمري، نمر أبو أحمد. كما جرى انتخاب الطالب أحمد توفيق جبارين سكرتيرا للكادر ليخلف رزق سلمان.

وختم أحمد جبارين الاجتماع بشكر الكادر على هذه الثقة، ومعربًا عن أهمية هذه المرحلة لجفرا والتجمّع الطلابيّ. وأكد أنه سيساهم إلى جانب رفاقه ورفيقاته من أعضاء الكادر بالاستمرار بالعمل والنشاط وبتقوية الحضور في أوساط الطلاب للوقوف جانبهم في القضايا المختلفة ولرفع الوعي السياسي وتعزيز الانتماء الوطني عند الطالب الفلسطيني في جامعة تل أبيب.

بودكاست عرب 48

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#التجمع الطلابي
#جامعة تل أبيب
#رزق سلمان
#أحمد توفيق جبارين
#يوسف طه

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