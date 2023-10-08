على خلفيّة الأحداث في البلاد: جامعة حيفا تفصل طلّابًا عربًا بسبب كتابات على فيسبوك

جاء في البيان، أنّه على خلفيّة الأحداث الجارية "وردتنا توجّهات من عدّة طلّاب وطالبات من جامعة حيفا، عقب تلقّيهم رسائل فصل أو توقّف عن التعليم من إدارة الجامعة".

نشر مركز عدالة مساء اليوم الأحد، بيانًا، فيما يخصّ تلقّي عدد من طلّاب وطالبات من جامعة حيفا رسائل من الفصل، على خلفيّة الأحداث الجارية في البلاد.

وجاء في البيان، إنّه على خلفيّة الأحداث الجارية "وردتنا توجّهات من عدّة طلّاب وطالبات من جامعة حيفا، عقب تلقّيهم رسائل فصل أو توقّف عن التعليم من إدارة الجامعة".

وتابع البيان "وعليه، فإنّ مركز عدالة أبرق برسالة إلى إدارة الجامعة بواسطة المحامي عدي منصور باسم الطلّاب والطالبات الذين توجّهوا إلى المركز".

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وأضاف "أشار المحامي عديّ منصور في رسالته العاجلة إلى أنّ الفصل غير قانونيّ، خاصّة وأنّه لم يتمّ استدعاء الطلّاب والاستماع إليهم قبل اتّخاذ هذه القرارات… ووفقًا للتعليمات الداخليّة للجامعة، فلا يمكن المسّ في حقوق الطلّاب دون أن يكون هناك إجراء مسبق، والذي يمكّنهم من إدلاء موقفهم وشرح مسوّغاتهم والاستماع إلى الادّعاءات ضدّهم والدفاع عن موقفهم، خاصّة عندما يقع الأمر في خانة حريّة التعبير التي تعتبر حقًّا دستوريًّا".

وتوجّه مركز عدالة إلى الطلّاب ممّن يواجهون موقفًا شبيهًا، ودعاهم للتوواصل مع المركز على رقم هاتف 0546059140، والبريد الإلكترونيّ adalah@adalah.org.

وفي ظلّ التصاعد الأخير للأحداث السياسيّة في البلاد، قام "مركز حملة - المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ" برصد وتوثيق "مئات من حالات انتهاك الحقوق الرقميّة عبر منصّة حرّ منذ يوم أمس، وشملت هذه الانتهاكات حالات خطاب كراهية وتحريض باللغة العبريّة، حذف المحتوى الفلسطينيّ، بالإضافة إلى تقييد حسابات ناشطة في الحقوق الفلسطينيّة".