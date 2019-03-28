بعد حديث الناشطات: السعودية تبدأ فصلًا جديدًا للمحاكمة

قررت المحكمة الجنائية بالرياض، الأربعاء، تأجيل النظر في محاكمة الناشطات النسويات العشر، المعتقلات منذ شهر أيار/ مايو الماضي، إذ تقرّر عقدها خلال الأسبوع القادم، وفق ما أعلنه حساب "سعوديات معتقلات" الذي يعنى بالدفاع عن الحقوقيات الناشطات عبر "تويتر"، حيث أشار إلى توقعات أن تكون جلسة للنطق بالحكم.

عاجل10| سيتم عقد الجلسة الثالثة للناشطات الحقوقيات المعتقلات خلال الأسبوع المقبل، وقد ورد لحساب #سعوديات_معتقلات أنّ تلك الجلسة قد تكون الأخيرة والحاسمة، أي جلسة النطق بالحكم. pic.twitter.com/B5hIhgF8ab — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 27, 2019



وكانت قد انطلقت صباح الأربعاء، جلسة المحاكمة الثانية لـ 11 ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة، استئنافًا للجلسة الأولى التي عقدت قبل أسبوعين.

وقال حساب "سعوديات معتقلات" إنّه تأكّد أن "القضاة سيقرّرون غدا الخميس إذا ما كانوا سيُفرجون مؤقتًا عن بعض الناشطات إلى حين الجلسة الثالثة وإن صدر أمر إفراج مؤقت لإحداهنّ فلن يتم ذلك قبل يوم الأحد المقبل"، ولم يذكر الحساب مصادره.

عاجل9| تأكد لحساب #سعوديات_معتقلات أنّ القضاة سيقرّرون غدا الخميس إذا ما كانوا سيُفرجون مؤقتا عن بعض اولئك الناشطات إلى حين الجلسة الثالثة، وإن صدر أمر إفراج مؤقت لإحداهنّ فلن يتم ذلك قبل يوم الأحد المقبل 31/3/2019. pic.twitter.com/VTKiaMvRIh — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 27, 2019

وأورد الحساب عبر تغريدات متوالية تفاصيل جلسة المحاكمة التي عقدت الأربعاء، والتي حضرها أفراد من عائلاتهنّ يرونهنّ للمرّة الأولى منذ شهور، موضحًا أنّه "للمرة الأولى سُمح للمعتقلات بالحديث عبر مكبّرات صوت داخل قاعة المحكمة أمام القضاة، وقد تحدث بعضهن بكل جرأة عمّا جرى معهنّ من تعذيب وتحرش أثناء الشهور الأولى من الاعتقال".

ووفق التغريدات، فقد سمح للمرة الأولى "للمعتقلات بالحديث عبر مكبّرات صوت داخل قاعة المحكمة أمام القضاة، وقد تحدث بعضهن بكل جرأة عمّا جرى معهنّ من تعذيب وتحرش جنسي أثناء الشهور الأولى من الاعتقال، وقد بكت إحداهنّ بشدة أثناء كلامها حتى لم تحتمل متابعة الوقوف والكلام".

عاجل2| للمرة الأولى سُمح للمعتقلات بالحديث عبر مكبّرات صوت داخل قاعة المحكمة أمام القضاة، وقد تحدث بعضهن بكل جرأة عمّا جرى معهنّ من تعذيب وتحرش جنسي أثناء الشهور الأولى من الاعتقال، وقد بكت إحداهنّ بشدة أثناء كلامها حتى لم تحتمل متابعة الوقوف والكلام. pic.twitter.com/M440xDCtsD — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 27, 2019

فعلى سبيل المثال، تحدّثت الناشطة إيمان النّفجان، "عن أنّها حاولت الانتحار بعد ما تعرّضت له من تعذيب وتحرش وإهانات، وذكرت للقضاة كيف أنّ رجالًا تحرّشوا بها وقاموا بلمس جسمها في مناطق حساسة وضربوها بعصي ثخينة من أجل الإدلاء باعترافات لم تقم بها".

عاجل5| تحدثت #إيمان_النفجان عن أنّها حاولت الانتحار بعد ما تعرّضت له من تعذيب وتحرش وإهانات، وذكرت للقضاة كيف أنّ رجالا تحرّشوا بها وقاموا بلمس جسمها في مناطق حساسة وضربوها بعصي ثخينة من أجل الإدلاء باعترافات لم تقم بها. pic.twitter.com/zO38r4pDYS — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 27, 2019

كما "تحدثت بعض المعتقلات عن جميع ما جرى معهنّ، وقلن في بداية حديثهن كيف أنّ عددًا من الرجال الذين كانوا غالبًا في حالة ثمالة قد أخذوهن من زنزانتهن إلى قبو سري قريب، وتابعن بجميع ما سبق وتم نشره عن التعذيب والتحرش".

عاجل4| خلال الجلسة تحدثت بعض المعتقلات عن جميع ماجرى معهنّ، وقلن في بداية حديثهن كيف أنّ عددا من الرجال الذين كانوا غالبا في حالة ثمالة قد أخذوهن من زنزانتهن إلى قبو سري قريب، وتابعن بجميع ما سبق وتم نشره عن التعذيب والتحرش. — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 27, 2019

فيما امتنعت الناشطة لجين الهذلول "عن الحديث عمّا جرى معها، وطلبت أن تتحدث في الجلسة القادمة كي تكون أكثر استعدادًا للحديث بتفاصيل واضحة ومحددة عن كل ما تعرّضت له خلال فترة سجنها".

في المقابل، ووفقًا لـ"سعوديات معتقلات"، فقد ردّ ممثّل النيابة العامّة على ما أدلت به المعتقلات بالقول إنّه مجرد "مزاعم وادعاءات غريبة لا أساس لها من الصحة"!

عاجل8| بعد انتهاء الناشطات من الدفاع، والحديث عن تفاصيل ما جرى معهنّ من تعذيب وتحرش جنسي، ردّ ممثل النيابة العامة بأنّ كل ما قالته الناشطات هو مجرد "مزاعم وادعاءات غريبة لا أساس لها من الصحة"! pic.twitter.com/kxmvY1F8r8 — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 27, 2019

وكانت النيابة العامة قد وجهت للناشطات في الجلسة الماضية في 13 آذار/ مارس الجاري تهمًا تتمثّل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة"؛ ولم تسمح المحكمة لهنّ بالكلام أو الرّد خلالها، وأسمعهن القضاة حينها أن تلك التهم هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها.