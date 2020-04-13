دراسة أميركية: 6 فيروسات مجهولة جديدة مصدرها الخفافيش

كشفت دراسة أميركية حديثة، نشرت في مجلة "بلوس وان"، عن 6 فيروسات مجهولة، تنتمي إلى نفس عائلة فيروس كورونا في الخفافيش.

وبين فريق علماء من حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمعهد سميثسونيان والمعهد البيولوجي لحماية البيئة في الولايات المتحدة، الفيروسات الجديدة التي تعيش في خفافيش في ميانمار بجنوب شرقي آسيا.

وبين العلماء أن الخفافيش هي خزانات طبيعية للفيروسات التي تصيب البشر، كما يرى باحثون أن فيروس كورونا الجديد وسلالات فيروسات كورونا الأخرى قد نشأت في الخفافيش.

وأوضحت الدراسة أن فيروس كورونا قد مر عبر مضيف وسيط؛ آكل النمل الحرفشي أو البانغولين، قبل أن ينتقل لأول مرة إلى البشر في ووهان، بمقاطعة هوبي في الصين.

وعلى الرغم من ربط فيروس كورونا الجديد بسوق الحيوانات الحية في ووهان، فإن بعض العلماء يجادلون بأن الأدلة التي تشير إلى أن الفيروس نشأ هناك ليست قاطعة أو مؤكدة.

وأما في الدراسة، هدف الباحثون إلى الكشف عن فيروسات كورونا في الخفافيش التي تتجول بحرية على مقربة من المجتمعات البشرية في ميانمار.

وللقيام بذلك، أخذ العلماء عينات من لعاب وفضلات أكثر من 400 خفاش تمثل 11 نوعا، من 3 مواقع في ميانمار، وتم اختيار المواقع نظرا للفرص العالية من التفاعل بين الإنسان والحيوان، وهي المواقع المرجحة أكثر من غيرها نتيجة للتغيرات في استخدام الأراضي وزيادة قرب الإنسان من الحياة البرية.

وفي المجموع، اكتشف العلماء فيروسات كورونا في 48 من العينات التي جمعوها، وحددوا ما مجموعه 7 فيروسات مختلفة، 6 منها لم تكن معروفة من قبل.

وتوصل الباحثين إلى أن فضلات الطائر يمكن أن تثبت أنها طريق انتقال مهم لفيروسات كورونا التي تنتقل إلى البشر، مشيرين إلى أن رصد مسببات الأمراض النشطة محدود في البلاد، وأنه من المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من فيروسات كورونا في المستقبل.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي تحتوي على مسببات الأمراض التي تسبب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة "سارس"، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، وقد تم تحديدها مؤخرا كمسبب لفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". ولكنها مجتمعة هذا الفيروسات لا ترتبط ارتباطا وثيقا بمسببات الأمراض الثلاثة السابقة.