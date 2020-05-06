  2. صحة
  3. صحة

كيف يؤثر فيروس كورونا على الأطفال؟

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 09:43

كيف يؤثر فيروس كورونا على الأطفال؟
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

حذر الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، أمس الثلاثاء، من استخدام الأطفال المفرط للإنترنت في سن أصغر، إذ يقضون وقتا أطول على أجهزتهم، أثناء بقائهم في منازلهم بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقالت مديرة الاتحاد، دورين بوجدان مارتن، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن "العديد من الأطفال أصبحوا متصلين بالإنترنت في وقت أبكر مما كان يريده آباؤهم، بل في سن مبكرة جدا، وذلك بدون المهارات اللازمة لحماية أنفسهم، سواء من المضايقات عبر الإنترنت أو التنمر".

وقدّرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 1.5 مليار طفل أصبحوا خارج المدارس بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة لوقف انتشار الفيروس التاجي، مما يضطرهم إلى استخدام الإنترنت في الدراسة، وكذلك في حياتهم الاجتماعية وهواياتهم.

وأضافت دورين أن "هناك أيضا طول الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت، سواء لمجرد الدراسة، أو للترفيه والألعاب والتواصل الاجتماعي"، حسبما نقل موقع (AIT NEWS ) المتخصص بالأخبار التقنية.

وأوضحت دورين أن الاتحاد يعمل على إطلاق توصيات ومبادئ توجيهية لمعالجة هذه المسألة وحماية الطفل على الإنترنت خلال هذه الأزمة التي يعيشها العالم.

وحذرت دورين من حرمان الأطفال من الإنترنت بقولها إن "الحرمان من الوصول إلى الإنترنت يمكن أن يكون مدمرا لتعليم الأطفال"، مضيفةً أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعمل مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال لتمكينهم من الاتصال عبر شبكات الجيل الثاني.

وأشارت تقديرات الاتحاد إلى أن نحو 3.6 مليارات شخص لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت، ويدفع العديد منهم مبالغ كبيرة للاتصال، أو لديهم اتصالات ضعيفة.


#الأطفال
#استخدام
#المفرط  للإنترنت
#فيروس كورونا

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة بريطانية: انخفاض نسبة الأكسجين بالدم تأثير إضافي لكورونا
دراسة بريطانية: انخفاض نسبة الأكسجين بالدم تأثير إضافي لكورونا

2020-05-05

الولايات المتحدة تصدّر عقار "رمديسيفر" إلى العالم
الولايات المتحدة تصدّر عقار "رمديسيفر" إلى العالم

2020-05-04

شركة أدوية سويسرية تباشر باختبار أجساد مضادة لكورونا
شركة أدوية سويسرية تباشر باختبار أجساد مضادة لكورونا

2020-05-03

الأكثر قراءة

"فوضى"... الصراع دينيّ والفلسطينيّ خائن ومهزوم

2020-05-05
سانا: هجوم جوي إسرائيلي على مركز البحوث العلمية بحلب

سانا: هجوم جوي إسرائيلي على مركز البحوث العلمية بحلب

2020-05-05
المرصد: 14 قتيلا بغارات إسرائيلية على منطقتي دير الزور وحلب

المرصد: 14 قتيلا بغارات إسرائيلية على منطقتي دير الزور وحلب

2020-05-05
5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

2020-05-05
الإمارات تهنّئ علماء إسرائيليين

الإمارات تهنّئ علماء إسرائيليين "لإيجادهم علاجا محتملا لكورونا"

2020-05-05