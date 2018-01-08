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"بيتكوين" تنخفض إلى أقل من 15000 دولار

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 16:47

"بيتكوين" تنخفض إلى أقل من 15000 دولار
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

انخفضت عملة بيتكوين إلى ما دون 15 ألف دولار أثناء التعاملات يوم الإثنين، بعدما قالت الجهة المعنية بتنظيم الأسواق المالية في كوريا الجنوبية، إنها تعكف وهيئات أخرى على فحص ستة بنوك محلية تقدم للمؤسسات خدمة فتح حسابات بالعملات الرقمية.

وفي أحدث المعاملات سجلت بيتكوين، أكبر عملة افتراضية من حيث القيمة السوقية، انخفاضا نسبته 7.57 بالمئة لتصل إلى 14902.99 دولار في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورج.

وارتفع سعر هذه العملة قبل ثلاثة أسابيع إلى نحو 20 ألف دولار، ثم تدنى إلى قرابة 11 ألف دولار قبل أسبوعين، ليعاود الارتفاع مرة أخرى إلى أكثر من 15 ألف دولار.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

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وكانت المفوضية الأوروبية، قد حذرت من المخاطر الكبيرة جراء التعامل بالبيتكوين وباقي العملات الافتراضية سواء على المستثمر أو المستهلكين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيتكوين
#بورصة
#بنوك
#كوريا الجنوبية

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