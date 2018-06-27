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أوكرانيا تتجهز لهجوم روسي إلكتروني كبير

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 08:07

أوكرانيا تتجهز لهجوم روسي إلكتروني كبير
(Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: خالد السيد

قال قائد شرطة الإنترنت في أوكرانيا، وقال سيرهي ديميديوك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتجهز لضربة إلكترونية روسية واسعة النطاق، حيث أن متسللين روسيين، يستهدفون شركات أوكرانية ببرمجيات خبيثة لإيجاد ما يعرف "بالأبواب الخلفية" لهجوم كبير منسق.

وتأتي تصريحات مسؤول حماية الإنترنت بعد قرابة عام من بدء هجوم إلكتروني على أوكرانيا وانتشاره في أنحاء العالم.

وتعمل الشركات المتضررة في صناعات مختلفة تتراوح من البنوك إلى البنية الأساسية في مجال الطاقة. وأبلغ ديميديوك، أن نوع البرمجيات الخبيثة يشير إلى أن من يقف وراءها يمكنهم تنشيطها في يوم معين.

وأضاف أن فريقه يتعاون مع وكالات أجنبية لتعقب المتسللين، دون أن يذكر تلك الوكالات.

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وجاءت تصريحات الرئيس الروسي الذي نفى عام 2014 تدخّل قوات روسية في الصراع حول شبه جزيرة القرم في أوكرانيا ذلك خلال زيارته إلى فيينا اليوم، والتي لم يعلن عن مدتها.
 

وكانت الشرطة حددت الفيروسات المخطط أن تستهدف أوكرانيا منذ بداية العام، ومنها رسائل إلكترونية احتيالية أرسلت من نطاقات مشروعة لمؤسسات حكومية جرى اختراق أنظمتها أو مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة هيئات رسمية فعلية.

وقال ديميديوك إن الشرطة اعترضت متسللين أرسلوا برمجيات خبيثة من مصادر مختلفة واخترقوا مكونات عديدة كي لا ترصدها برامج مكافحة الفيروسات إلى أن يتم تنشيطها كوحدة واحدة.

وأضاف "تحليل البرمجيات الخبيثة التي جرى تحديدها بالفعل واستهداف الهجمات على أوكرانيا تشير إلى أن ذلك كله لا يزال يفعل في يوم محدد".

وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا في أعقاب ضم روسيا القرم في 2014. واتهمت كييف موسكو بتدبير هجمات إلكترونية واسعة النطاق في إطار "حرب هجينة" على أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مرارا.

 

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#روسيا
#أوكرانيا
#هجوم إلكتروني

من عرب 48

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