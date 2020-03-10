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شركة صينية تطور تقنية للتعرف على وجوه مرتدي الأقنعة

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 11:03

شركة صينية تطور تقنية للتعرف على وجوه مرتدي الأقنعة
(أ ب)
عرب ٤٨

طورت شركة "هانوانغ تكنولوجي" الصينية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، تقنية للتعرف على وجوه مرتدي الأقنعة.

وقالت الشركة التي تتخذ من بكين مقرًا لها، إن "فريقًا مكونًا من 20 موظفًا، بدأ العمل على التقنية بالاعتماد على قاعدة بيانات تضم نحو 6 ملايين وجه مقنّع، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ثم نُشرت في السوق بعد شهر واحد فقط".

وأوضحت الشركة أن "التقنية قادرة على تحديد هوية كل شخص في حشد مكون من 30 شخص في ثانية واحدة"، مضيفةً أنه "حين ارتداء القناع، يمكن أن يصل معدل التعرف إلى نحو 95 في المئة، مما يضمن إمكانية تحديد معظم الأشخاص، أما دون القناع، فإن معدل التعرف يرتفع إلى نحو 99.5 في المئة".

وتبيع الشركة نوعين رئيسيين من المنتجات، الأول يعمل بواسطة تقنية التعرف أحادي القناة التي يفضل استخدامها في مداخل مباني المكاتب، أما النوع الآخر وهو الأقوى، فيعمل وفق نظام التعرف متعدد القنوات الذس يُستخدم في عمليات أكثر تعقيدًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تستخدم عددًا من أكثر أنظمة المراقبة تطورًا في العالم، بما في ذلك تقنيات التعرف على الوجه، إلا أن انتشار كورونا، أوجب على المواطنين ارتداء قناع طبي في الهواء الطلق بغية الوقاية من الفيروس، الأمر الذي صعّب قليلًا مهمة التعرف على الوجوه.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#هانوانغ تكنولوجي
#فيروس كورونا المستجد
#تقنية
#الصين
#قاعدة بيانات

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