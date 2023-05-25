إنترنت الأشياء: إعادة تشبيك العالم

مع تزايد عدد الأجهزة المتصلة، أصبحت نقاط الضعف الأمنية ومخاوف الخصوصية كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي الاختراقات في أنظمة إنترنت الأشياء إلى تعريض البيانات الحساسة للخطر

برز مصطلح إنترنت الأشياء (IoT) كتكنولوجيا لها القدرة على إحداث ثورة في العديد من القطاعات، بدءًا من الرعاية الصحية والنقل إلى الزراعة والتصنيع، ويشير إلى شبكة من الأجهزة المادية المترابطة المدمجة مع أجهزة الاستشعار والبرامج والاتصال، مما يسمح لها بجمع البيانات وتبادلها.

ويمكن أن تتراوح هذه الأجهزة من الأشياء اليومية مثل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء إلى الآلات الصناعية واسعة النطاق والبنية التحتية للمدينة الذكية، ويتيح التكامل السلس لإنترنت الأشياء إنشاء أنظمة ذكية تعزز الكفاءة والإنتاجية والراحة عبر مختلف المجالات، كما يمكنّن من جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، على سبيل المثال، في التصنيع، يمكن لأجهزة استشعار إنترنت الأشياء مراقبة أداء الماكينة، وتحسين جداول الصيانة، واكتشاف الأعطال المحتملة، وبالتالي تقليل وقت التعطل وزيادة الإنتاجية، وغيرت تطبيقات إنترنت الأشياء الرعاية الصحية من خلال تمكين مراقبة المريض عن بعد، والعلاجات الشخصية، والإدارة الفعالة للأمراض المزمنة، حيث يمكن للأجهزة القابلة للارتداء تتبع العلامات الحيوية والالتزام بالأدوية والنشاط البدني، مما يوفر العناية لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

وأظهرت الدراسات أن مراقبة المرضى عن بُعد باستخدام إنترنت الأشياء يمكن أن تحسن بشكل كبير نتائج المرضى وتقلل من تكاليف الرعاية الصحية، حيث وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا أن المراقبة عن بعد لمرضى قصور القلب قللت من إعادة دخول المستشفى بنسبة 56٪.

وبحسب الدراسات، فإنّه من خلال دمج تقنية إنترنت الأشياء مع شبكات الطاقة وأنظمة النقل وإدارة النفايات، يمكن تطوير حلول مستدامة، حيث تعمل الشبكات الذكية على تحسين استهلاك الطاقة، بينما تعمل أنظمة النقل الذكية على تقليل الازدحام المروري والانبعاثات، وتعمل أنظمة إدارة النفايات التي تدعم إنترنت الأشياء على تعزيز الكفاءة وتمكين إعادة التدوير الفعال.

ومع تزايد عدد الأجهزة المتصلة، أصبحت نقاط الضعف الأمنية ومخاوف الخصوصية كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي الاختراقات في أنظمة إنترنت الأشياء إلى تعريض البيانات الحساسة للخطر، بل وقد تؤدي إلى ضرر جسدي، ويعد ضمان إجراءات الأمان القوية وبروتوكولات التشفير وأطر موافقة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من هذه المخاطر.

ونظرًا لأن أجهزة إنترنت الأشياء يتم تطويرها بواسطة جهات تصنيع مختلفة وتشغيلها على منصات متنوعة، فإن قابلية التشغيل البيني تصبح تحديًا، حيث يعيق الافتقار إلى البروتوكولات المعيارية وأطر الاتصالات التكامل السلس وتبادل البيانات الفعال بين الأجهزة، ويعد إنشاء معايير وبروتوكولات عالمية أمرًا حيويًا لتحقيق الإمكانات الكاملة لإنترنت الأشياء.

وبحسب الدراسة، فإنّ التطورات في الحوسبة المتطورة واتصال 5G والذكاء الاصطناعي ستؤدّي إلى تعزيز قدرات أجهزة إنترنت الأشياء، من السيارات المستقلة والمنازل الذكية إلى الطب الشخصي وتجارة التجزئة الذكية، ستستمر إنترنت الأشياء في إعادة تشكيل الصناعات وربط العالم بطرق لم نتخيلها بعد.