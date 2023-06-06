التكنولوجيا المستدامة: من الحفاظ على البيئة إلى المدن الذكيّة

وفقًا لدراسة أجريت عام 2022، فإنّه يمكن أن يؤدّي الانتقال إلى 100٪ من مصادر الطاقة المتجدّدة إلى القضاء على ما يقرب من 80٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050

في السنوات الأخيرة، شهد العالم وعيًا متزايدًا بالتحدّيات البيئيّة المتفاقمة، حيث دفع تغيّر المناخ واستنفاد الموارد والتلوّث البشريّة إلى البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، وتكمن إحدى أهمّ مساهمات التكنولوجيا في الحفاظ على البيئة في تطوير تقنيّات الطاقة المتجدّدة وتنفيذها على نطاق واسع.

وسلّطت العديد من الدراسات الضوء على إمكانات مصادر الطاقة المتجدّدة مثل الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائيّة لتحلّ محلّ الوقود الأحفوريّ وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراريّ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022، فإنّه يمكن أن يؤدّي الانتقال إلى 100٪ من مصادر الطاقة المتجدّدة إلى القضاء على ما يقرب من 80٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، بالإضافة إلى أنّ التطوّرات في أنظمة تخزين الطاقة، مثل بطّاريّات أيون الليثيوم سهّلت دمج الطاقة المتجدّدة في الشبكات الحاليّة، ممّا أدّى إلى تعزيز استقرار وموثوقيّة هذه الأنظمة.

وفتحت تكنولوجيا النقل الأخضر سبلًا لبدائل نقل أكثر استدامة، حيث تقدّم المركبات الكهربائيّة، على سبيل المثال، حلًّا واعدًا لتقليل الانبعاثات من قطاع النقل، وبحسب باحثين، فإنّه يمكن أن يؤدّي تبنّي المركبات الكهربائيّة على نطاق واسع إلى انخفاض بنسبة 60٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراريّ بحلول عام 2050 مقارنة بالمركبات التقليديّة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم تطوير أنظمة النقل العامّ الفعّالة وتكامل حلول التنقّل الذكيّة، مثل منصّات مشاركة الركوب وأنظمة إدارة حركة المرور الذكيّة، في تقليل الانبعاثات والازدحام.

واكتسب مفهوم المدن الذكيّة، الّذي تمّ تمكينه من خلال إنترنت الأشياء (IoT) وتحليلات البيانات، اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تستفيد المدن الذكيّة من التكنولوجيا لتحسين إدارة الموارد وتحسين الكفاءة وتحسين نوعيّة الحياة لسكّانها، ومن خلال نشر شبكات الاستشعار وجمع البيانات والتحليل، يمكن للمدن الذكيّة مراقبة استخدام الطاقة واستهلاك المياه وإدارة النفايات وجودة الهواء، ممّا يتيح اتّخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص الموارد بكفاءة.

ويوفّر دمج الذكاء الاصطناعيّ (AI) وتحليلات البيانات الضخمة إمكانات هائلة لتحسين إدارة الموارد وتسهيل الممارسات المستدامة، حيث من خلال تحليل كمّيّات هائلة من البيانات، يمكن لخوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ تحديد الأنماط وتحسين استخدام الطاقة والتنبّؤ باحتياجات الصيانة، ممّا يؤدّي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئيّ، وبحسب باحثين، فإنّه لتسريع الانتقال إلى مستقبل مستدام، من الأهمّيّة بمكان لشركات التكنولوجيا أن تتبنّى سياسات وممارسات صديقة للبيئة. تشمل الممارسات المستدامة الحدّ من انبعاثات الكربون في العمليّات، وتنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائريّ، وإعطاء الأولويّة لمصادر الطاقة المتجدّدة.