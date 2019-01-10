عرض فيلم يوم الدين | الناصرة

التاريخ: الأربعاء، 16/ 01/ 2019

الزمان: 20:00

المكان: قاعة سينمانا، الناصرة

تستضيف مؤسسة سينمانا بالتعاون مع فيلم لاب، العرض الأول في الداخل الفلسطيني عرضًا لفيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي، الذي يمثّل مصر في جوائز الأوسكار.



"يوم الدين" هو فيلم رحلة على الطريق عن رجل يدعى بشاي في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام. وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا".



طاقم الفيلم:

بطولة: راضي جمال، أحمد عبد الحافظ

تمثيل: شهيرة فهمي، شهاب إبراهيم، محمد عبد العظيم، أسامة عبد الله، عادل عبد السلام.

تأليف وإخراج: أبو بكر شوقي

تصوير: فيديركو سيسكا

مونتاج: إرين جرينويل

صوت: مرسي عبد المغني

إنتاج: دينا إمام، محمد حفظي

موسيقى: عمر فاضل

جرافيكس: خالد المصري

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

