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معرض اغتيال | رام الله

فُسْحَة 13/01/2019

 

التاريخ: السبت 20/ 01/ 2019

الزمان: 17:00

المكان: متحف ياسر عرفات، رام الله

 

خصــص هذا المعرض لخمســة عشــر مــن أبــرز المثقفين والأكاديميـين الفلسطينيين الذيــن اغتالتهــم إسرائيل وعملائهــا، بسبب نجاحهم في عــرض الروايــة الفلســطينية.

يشارك في المعرض مجموعة من الفنانين هم: أمجد غنام، محمد صالح خليل، محمد الجولاني، بشار الحروب، سهيل سالم، عاهد ازحيمان، محمد أبوسل، بشار خلف، رائد عيسى، محمد الحويجري، أحمد كنعان، دينا محمد مطر، منذر جوابرة، ابراهيم المزين، فؤاد اغبارية.

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