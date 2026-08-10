أخبار فلسطين

73,386 شهيدا و174,256 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

73,386 شهيدا و174,256 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

10/08/2026
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبّور تطالب بمحاكمته بلبنان وعدم تسليمه إلى السلطة

عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبّور تطالب بمحاكمته بلبنان وعدم تسليمه إلى السلطة

10/08/2026
غزة: افتتاح مستشفى ميداني لخدمة نحو نصف مليون فلسطيني

غزة: افتتاح مستشفى ميداني لخدمة نحو نصف مليون فلسطيني

10/08/2026
قرية قصرة: مستوطنون يقتحمون منزلا ويقيمون بؤرة استيطانية بمساندة جنود إسرائيليين

قرية قصرة: مستوطنون يقتحمون منزلا ويقيمون بؤرة استيطانية بمساندة جنود إسرائيليين

10/08/2026
91 شهيدًا من الأسرى منذ بدء الإبادة بعد كشف استشهاد إيهاب دياب

91 شهيدًا من الأسرى منذ بدء الإبادة بعد كشف استشهاد إيهاب دياب

10/08/2026
قبيل الانتخابات: إسرائيل تدفع بثلاثة مشاريع استيطانية جديدة في القدس

قبيل الانتخابات: إسرائيل تدفع بثلاثة مشاريع استيطانية جديدة في القدس

10/08/2026
مداهمات واعتقالات وإصابات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة

مداهمات واعتقالات وإصابات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة

10/08/2026
الضفة: تواصل اعتداءات المستوطنين الإرهابيين واقتحامات الاحتلال

الضفة: تواصل اعتداءات المستوطنين الإرهابيين واقتحامات الاحتلال

09/08/2026
73,386 شهيدا و174,250 مصابا في غزة

73,386 شهيدا و174,250 مصابا في غزة

09/08/2026
غزة: جرحى ومرضى يطالبون بإجلائهم للعلاج.. "إسرائيل تدفع نحو مجاعة"

غزة: جرحى ومرضى يطالبون بإجلائهم للعلاج.. "إسرائيل تدفع نحو مجاعة"

09/08/2026
بعد إعلان نتنياهو رفضها: حماس تتمسك بخطة الـ15 نقطة ومصر تبحث مع ملادينوف متابعة تنفيذها

بعد إعلان نتنياهو رفضها: حماس تتمسك بخطة الـ15 نقطة ومصر تبحث مع ملادينوف متابعة تنفيذها

09/08/2026
هجمات وإحراق وسرقة.. تصعيد استيطاني في الضفة

هجمات وإحراق وسرقة.. تصعيد استيطاني في الضفة

09/08/2026
اقتحامات واعتقالات ومواجهات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

اقتحامات واعتقالات ومواجهات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

09/08/2026
الضفة: إصابة 15 فلسطينيا باقتحام الاحتلال لطوباس و4 برصاص المستوطنين بمسافر يطا

الضفة: إصابة 15 فلسطينيا باقتحام الاحتلال لطوباس و4 برصاص المستوطنين بمسافر يطا

08/08/2026
غزة: 3 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية

غزة: 3 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية

08/08/2026
منظمة التحرير: "حونينو" الإسرائيلية تمول وتحمي مستوطنين متورطين بجرائم.. ملاحقة مخصصات الأسرى

منظمة التحرير: "حونينو" الإسرائيلية تمول وتحمي مستوطنين متورطين بجرائم.. ملاحقة مخصصات الأسرى

08/08/2026
حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به

حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به

08/08/2026
ازدياد هجرة مسيحيي الضفة بسبب عدوان الاحتلال والمستوطنين

ازدياد هجرة مسيحيي الضفة بسبب عدوان الاحتلال والمستوطنين

08/08/2026
الولجة: 72 أمر هدم إسرائيليا تهدد عشرات العائلات

الولجة: 72 أمر هدم إسرائيليا تهدد عشرات العائلات

08/08/2026
الضفة | 3488 اعتداءً للمستوطنين خلال 6 أشهر

الضفة | 3488 اعتداءً للمستوطنين خلال 6 أشهر

08/08/2026
عسل فوق الأنقاض: النحل أيضا ينزح في غزة

عسل فوق الأنقاض: النحل أيضا ينزح في غزة

07/08/2026
مصابون بينهم مسعفان باعتداءات المستوطنين في نابلس وبيت لحم

مصابون بينهم مسعفان باعتداءات المستوطنين في نابلس وبيت لحم

07/08/2026
المستوطنون في الضفة الغربية... من الاستيلاء على الأرض إلى احتلال البيوت

المستوطنون في الضفة الغربية... من الاستيلاء على الأرض إلى احتلال البيوت

07/08/2026
بعد تجديد منع زيارات الأسرى: دعوة الصليب الأحمر لاتخاذ موقف ضد سياسة بن غفير

بعد تجديد منع زيارات الأسرى: دعوة الصليب الأحمر لاتخاذ موقف ضد سياسة بن غفير

07/08/2026