أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المداخل الغربية والجنوبية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بسبب حشود تجمعات للمستوطنين ضمت المئات منهم غرب المدينة.
2017-12-23
"معلومات أن الإدارة الأميركية قد تقدم على قرارات جديدة منها أنها يمكن أن تعترف بيهودية الدولة، وشطب حق العودة، وأن كل هذا من معالم "صفعة القرن"
اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات عنيفة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد هجوم واسع شنه المستوطنون.
أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله بنفسه في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة،
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة الميلاد في بيت لحم، فيما أصيب عددا من المواطنين بجراح وحالات اختناقات بالمواجهات
شيعت جماهير غفيرة في غزة، اليوم السبت، جثامين ثلاثة من شهداء انتفاضة القدس، ارتقوا بعد المواجهات وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد
استشهاد شريف العبد شلاش (28 عاما) من جباليا صباح اليوم بعد إصابته الأحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي
مطالبات للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للكشف عن طبيعة الغازات المُستخدمة * منذ قرار ترامب: 13 شهيدا و 3440 جريحا في
2017-12-22
تجددت المواجهات في مختلف مدن وقرى الضفة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس المحتلّة، في "جمعة الغضب"، تصديًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد
للأسبوع الثالث على التوالي، مواجهات مع جيش الاحتلال عمت مختلف محافظات فلسطين ردًا على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس
خلال المواجهات في جمعة الغضب الثالثة، استشهد الشاب زكريا كفارنة (24 عامًا) بمدينة جباليا في قطاع غزة، وأصيب العشرات في
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع الغزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب زكريا الكفارنة خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم جباليا
ويقول: لا أرى معنى لوجود السلطة الفلسطينية بدون مفاوضات وبدون سلام أميركي، والمطلوب تعريف أكثر وضوحا لنضال التحرر الوطني الفلسطيني،
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، اليوم الجمعة، إنه الفلسطينيين
يواصل الأسير مصطفى عبد الله عرار إضرابه المفتوح عن الطّعام لليوم العاشر على التوالي، مطالبا بتقديم العلاج الطبّي له وبنقله
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإبعاد مدير نادي الأسير الفلسطيني في فرع القدس، ناصر قوس، عن مدينة القدس لمدّة 15
حذر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الخميس، من انهيار الصالحة الفلسطينية ودعا الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل
2017-12-21
اعتبر عريقات أن التصويت بأغلبية كبيرة على قرار إلغاء إعلان ترامب وإدانته انتصارًا ليس لفلسطين وعاصمتها القدس فحسب، بل هو
أثنت الرئاسة الفلسطينية على القرار الأممي الذي أقرته الغالبية الساحقة في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، والذي يدين إعلان الرئيس الأميركي،
قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اليوم الخميس، إن عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية يبلغ 177 ألفًا فقط، ويعتبر
أعلنت أذرع الأمن التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عن حالة تأهب وشددت من إجراءاتها الأمنية على مداخل البلدات والمخيمات ومحيط المستوطنات
حوالي 45% من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في المخيمات، مقارنة مع 55% منهم يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية. مع تركز
اندلعت قبل ظهر الخميس مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة برام الله والخليل ونابلس في الضفة الغربية المحتلة،