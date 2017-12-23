أخبار فلسطين

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مستوطنون يحتشدون عند مداخل نابلس وإصابات بمواجهات مادما
مستوطنون يحتشدون عند مداخل نابلس وإصابات بمواجهات مادما

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المداخل الغربية والجنوبية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بسبب حشود تجمعات للمستوطنين ضمت المئات منهم غرب المدينة.

2017-12-23
هنية: ترامب قد يعلن إسرائيل دولة يهودية وشطب حق العودة
هنية: ترامب قد يعلن إسرائيل دولة يهودية وشطب حق العودة

"معلومات أن الإدارة الأميركية قد تقدم على قرارات جديدة منها أنها يمكن أن تعترف بيهودية الدولة، وشطب حق العودة، وأن كل هذا من معالم "صفعة القرن"

2017-12-23
مستوطنون يعربدون في مادما والاحتلال يعتقل عائلة بسلفيت
مستوطنون يعربدون في مادما والاحتلال يعتقل عائلة بسلفيت

اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات عنيفة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد هجوم واسع شنه المستوطنون.

2017-12-23
بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله بسلوان

بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله بسلوان

2017-12-23
الاحتلال يقمع مسيرة الميلاد ببيت لحم وإصابات بغزة والضفة

الاحتلال يقمع مسيرة الميلاد ببيت لحم وإصابات بغزة والضفة

2017-12-23
غزة تشيع 3 شهداء بظل تواصل المواجهات

غزة تشيع 3 شهداء بظل تواصل المواجهات

2017-12-23
غزة: استشهاد شاب بعد أسبوع من إصابته بنيران الاحتلال

غزة: استشهاد شاب بعد أسبوع من إصابته بنيران الاحتلال

2017-12-23
"غازٌ مجهول" في قمع الاحتلال لاحتجاجات الفلسطينيين

"غازٌ مجهول" في قمع الاحتلال لاحتجاجات الفلسطينيين

2017-12-22
"جمعة الغضب الثالثة" في صور

"جمعة الغضب الثالثة" في صور

2017-12-22
شهيدان و 140 مصابا في جمعة الغضب الثالثة

شهيدان و 140 مصابا في جمعة الغضب الثالثة

2017-12-22
جمعة الغضب الثالثة: شهيدان وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

جمعة الغضب الثالثة: شهيدان وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

2017-12-22
شهيدان برصاص الاحتلال بمواجهات في غزة

شهيدان برصاص الاحتلال بمواجهات في غزة

2017-12-22
إيلان بابيه لـ"عرب 48": إعلان ترامب أنهى حل الدولتين

إيلان بابيه لـ"عرب 48": إعلان ترامب أنهى حل الدولتين

2017-12-22
عباس: لن نقبل أي خطة أميركية لأنها ليست وسيطًا نزيهًا

عباس: لن نقبل أي خطة أميركية لأنها ليست وسيطًا نزيهًا

2017-12-22
الأسير عرار يواصل إضرابه عن الطعام لليوم العاشر

الأسير عرار يواصل إضرابه عن الطعام لليوم العاشر

2017-12-22
قرار بإبعاد مدير نادي الأسير عن القدس

قرار بإبعاد مدير نادي الأسير عن القدس

2017-12-22
السنوار يحذر من انهيار المصالحة الفلسطينية

السنوار يحذر من انهيار المصالحة الفلسطينية

2017-12-21
عريقات: التصويت رد هيبة جميع الدول التي أهانتها أميركا

عريقات: التصويت رد هيبة جميع الدول التي أهانتها أميركا

2017-12-21
ترحيب فلسطيني بقرار الأمم المتحدة

ترحيب فلسطيني بقرار الأمم المتحدة

2017-12-21
لبنان: عدد اللاجئين الفلسطينيين 177 ألفًا فقط

لبنان: عدد اللاجئين الفلسطينيين 177 ألفًا فقط

2017-12-21
الاحتلال يتأهب لجمعة غضب ثالثة ودعوات فلسطينية للتصعيد

الاحتلال يتأهب لجمعة غضب ثالثة ودعوات فلسطينية للتصعيد

2017-12-21
أزمة "الأونروا" تعصف باللاجئين الفلسطينيين بلبنان

أزمة "الأونروا" تعصف باللاجئين الفلسطينيين بلبنان

2017-12-21
مواجهات مع الاحتلال بالضفة قبيل جلسة الأمم المتحدة

مواجهات مع الاحتلال بالضفة قبيل جلسة الأمم المتحدة

2017-12-21

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