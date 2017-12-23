عباس: لن نقبل أي خطة أميركية لأنها ليست وسيطًا نزيهًا

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، اليوم الجمعة، إنه الفلسطينيين