اعتقالات بالضفة والاحتلال يصادر أموالا بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين في اقتحامات مختلفة نفذتها في الضفة الغربية المحتلة، فيما صادر جنود الاحتلال مبالغ مالية من المواطنين بزعم أنها تستخدم لعمليات "معادية وإرهابية".

في محافظة الخليل، اعتقلت قوة لجيش الاحتلال الشاب صافي أيمن الطيطي، واقتحمت منزل الشهيد خالد جوابرة في مخيم العروب، كما وفتّشت منزل المواطن نزار شحادة في الخليل، قبل مصادرة المبالغ المالية الموجودة في المنزل ومغادرة المكان.

كما اقتحمت قوة عسكرية فجرا بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وسلمت استدعاءات لثلاثة شبان.

واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر سائد حماد وسلمه تبليغًا لمراجعة المخابرات في سجن "عوفر". وأمضى حماد 12عاما في سجون الاحتلال.

كما اقتحم الاحتلال منزل المحرر علاء حامد وسلمه تبليغا لمراجعة المخابرات، وسلم تبليغا آخر للشاب عماد حماد.

فيما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، بعد أن تصدى الشبان للجنود خلال اقتحامهم للمنازل ورشقوهم بالحجارة.