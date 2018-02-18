الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاحد، 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما استدعت آخرين للتحقيق.

وقال الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وداهمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في الضفة واعتقلت 7 مواطنين عرف منهم بشار سليمان عسكر والفتى محمود طلال عزات جوده (13 عاما) من بلدة حزما، ويعقوب عادل عبد الحكيم العاصي، وابراهيم محمد درويش العاصي من نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس، وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالي ومنطقة رفيديا وحي رأس العين، وداهمت عدة منازل، واعتقلت شابين من أقارب المطارد عبد الكريم العاصي الذي ينسب له الاحتلال قتل مستوطن طعنا قرب مستوطنة "أرئيل" قبل أسبوعين.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هما شقيقه يعقوب العاصي، وابن عمه إبراهيم العاصي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ي فجر الأحد مقدسيين خلال اقتحامها قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن تلك القوات اعتقلت الفتى محمد إبراهيم حمدان (14 عاما)، والمواطن محمود فايز محمود (42 عاما) من مكان عمله، بعد تفتيش منزلهما.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب شادي محيسن (21عاما) في القرية ولم تجده، فتركت له استدعاء للتحقيق في مركز "المسكوبية" غربي القدس، وأبلغت عائلته أنه في حال عدم مثوله للتحقيق، يعتبر نفسه مطاردًا.

وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اقتحامات لعدد من المنازل في العيساوية، وفتشتها وخربت محتوياتها.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم منازل في بلدة حزما شمال شرق القدس، واعتقلت الشاب بشار سليمان عسكر، والفتى محمود طلال جودة (13 عاما) بعد تفتيش منزلهما.