213 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يلاحق المقدسيين

اقتحم 213 مستوطنا وطالبا يهوديا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ووسط قيود على دخول الفلسطينيين للصلاة بالمسجد، فيما واصلت شرطة الاحتلال ملاحقة المقدسيين والتضييق عليهم بالاعتقال والاستدعاء للتحقيق.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين لساحات الأقصى، عقب بدءً من دخولهم من باب المغاربة وتجولهم في ساحات المسجد وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وحسب، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، فإن 68 مستوطنا و145 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ووسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وعادة ما يتخلل تلك الاقتحامات أداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا عند باب الرحمة، الأمر الذي يواجه بالتصدي من قبل المصلين وحراس المسجد.

وواصلت شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند أبوابه، بالإضافة إلى منع عشرات الرجال والنساء من دخوله.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وضمن سياسة الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين بالمدينة المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم الخميس، شقيقين عقب اقتحام منزلهما في بلدة العيزرية.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام أحمد المكحل وشقيقه محمد عقب اقتحام منزلهما في العيزرية ونقلتهما إلى أحد مراكز التوقيف بالمنطقة.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب لؤي سامي الرجبي أثناء تواجده بحي بطن الهوى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الأربعاء، خمسة فتية خلال اقتحام مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وأوضح الناطق باسم حركة فتح في المخيم ثائر فسفوس أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واستخدمت القنابل الغازية بصورة عشوائية وباتجاه الطلبة الذين كانوا باتجاه مدارسهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، ما أدى لإصابة العديد منهم بالاختناق.

كما اعتقلت ثلاثة شبان من حملة هوية الضفة الغربية خلال اقتحام المخيم.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال بالقدس المحتلة مساء الأربعاء عن الشاب المقدسي منذر جمجوم، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب جمجوم من بلدة سلوان، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وكفالة ورقية بقيمة 5000 شيكل، ومنعه من رؤية أصدقائه لمدة 30 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جمجوم من منطقة باب العامود بالقدس، ووجهت له تهمة الاعتداء على مستوطنين.

وفي السياق، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الشاب محمد عرفات أبو الحمام لتاريخ 13/3/2018، علمًا أنه اعتقل بتاريخ 26/11/2017 بعد اقتحام منزله في سلوان، وأجلت محاكمته عدة مرات.

كما أجلت محاكمة الفتى يوسف خلدون صلاح (16 عاما) لتاريخ 21/3/2018، وهو من سكان بطن الهوى، اعتقل بتاريخ 10/7/2017، ويقبع حاليا بسجن "مجدو".