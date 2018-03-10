مستوطنون يهاجمون "التواني" وإصابات باقتحام الاحتلال لسلواد

هاجم مستوطنون بعد ظهر اليوم السبت، خربة التواني ومنطقة الخروبة في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وقاموا بتحطيم العديد من أشجار الزيتون.

وأفاد الناشط صابر الهريمي من خربة التواني بتحطيم المستوطنين نحو 5 أشجار في أراضي بخربة الخروبة القريبة من مستوطنة "حفات ماعون" بمسافر يطا، تعود ملكيتها للمواطن أحمد خليل ربعي.

كما أقدمت مجموعة أخرى من مستوطنة "ماعون" القريبة على تحطيم مركبة يملكها المواطن جمعة ربعي من الخربة.

وأشار الهريمي إلى أن المستوطنين هاجموا عددا من منازل الخربة بالحجارة ما أوقع خسائر مادية فيها، لافتا إلى أن المستوطنين كرروا منذ ساعات مساء أمس الاعتداءات على منازل المواطنين وأملاكهم في خربة التواني ومحيطها.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، بالاختناق الشديد، جراء استنشاق كميات كبيرة من قنابل الغاز السام، والتي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة على الشبان، في مواجهات بلدة سلواد شرق رام الله.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة سلواد وسط إطلاق قنابل الغاز السام وقنابل الصوت بكثافة، فتصدى لها شبان البلدة، وأمطروا قوات الاحتلال بالحجارة.

وطارد الشبان قوات الاحتلال، التي اقتحمت وسط البلدة، في الأزقة والحواري، وألقى الشبان الحجارة على جنود الاحتلال بغزارة غير عادية، ولم يستطع الجنود الخروج من الاليات التي يستقلونها.