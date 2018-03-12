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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن المقدسيين

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 12:56

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن المقدسيين
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين وطلاب يهود صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
بالمقابل، واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى منع اقتراب الحراس من المستوطنين أثناء تجولهم بالمسجد وملاحقة كل من يحاول التكبير في وجه المستوطنين.

 كما واعتقلت شرطة الاحتلال أحد الشبان من باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس القديمة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين بدء من دخولهم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وتجولهم في باحاته، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 28 مستوطنا و38 طالبا يهوديا وعنصرين من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بشكل استفزازي.

ويتعرض الأقصى يوميا، ما عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#الأقصى
#اقتحام
#مستوطنون

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