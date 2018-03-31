غزة: عشرات الآلاف يشيعون شهداء فعاليات مسيرة العودة الكبرى

شارك عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت، في تشييع شهداء اليوم الأول لفعاليات مسيرة العودة الكبرى، الذين استشهدوا يوم أمس الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي العازل خلال مشاركتهم في المسيرة السلمية.

واستشهد 15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1450 آخرين بجراح متفاوتة في اليوم الأول من مسيرة العودة الكبرى والتي ستتواصل حتى 15 أيار/ مايو (ذكرى النكبة).

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد كل من عمر وحيد أبو سمور (27 عامًا) شرق خانيونس، ومحمد كمال النجار (25 عامًا) شرق جباليا، ومحمود معمر (38عام) شرق رفح، ومحمد أبو عمر (22عامًا) شرق الشجاعية، وأحمد عودة (19عامًا) شرق غزة، وجهاد فرينة (33عامًا) شرق غزة، ومحمود سعدي رحمي شرق غزة.

كما استشهد إبراهيم أبو شعر (22 عاما)، وعبد الفتاح بهجت عبد النبي (18 عامًا) من بيت لاهيا شمال القطاع، وعبد القادر مرضي الحواجري (42 عامًا) من النصيرات وسط القطاع، وساري أبو عودة وحمدان أبو عمشة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وجهاد زهير أبو جاموس (30 عاما) برصاص الاحتلال شرق خانيونس، وبادر الصباغ وناجي أبو حجير.

ودعت الهيئة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى جماهير الشعب الفلسطيني، خلال مؤتمر صحافي لها، مساء أمس، إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في تشييع الشهداء ومؤازرة ذويهم ودعم صمودهم، وزيارة الجرحى.