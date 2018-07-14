استشهاد طفلين بقصف الاحتلال لمبنى الكتيبة بغزة

استشهد طفلان في قطاع غزة مساء اليوم السبت، بغارات للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الكتيبة بقطاع غزة، فيما سجلت 12 إصابة جراء القصف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع عن استشهاد الطفلين أمير النمرة (15عاما) والطفل لؤي كحيل (16عاما) جراء استهداف منطقة الكتيبة بغزة، وجاء ذلك في وقت تواجد المواطنين في المتنزه الملاصق للمبنى المستهدف.

وأكدت الوزارة أن الكثير من الأضرار الجسيمة لحقت بسيارات الاسعاف والخدمات الصحية بمبنى النقل والاسعاف جراء قصف الاحتلال لمتنزه الكتيبة في غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقع الجعبري شرق جباليا شمال غزة، ومواقع للمقاومة وأراض زراعية في مناطق متفرقة بالقطاع، فيما ردت المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، وسمع دوي صفارات الإنذار.

كما قصفت طائرات حربية للاحتلال موقع "صلاح الدين" في منطقة "نيتساريم" وسط القطاع بثلاثة صواريخ، قصفت طائرات حربية هدفا قرب بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية-الفلسطينية بعد قصفه بطائرة بدون طيار.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا في بلدة القرارة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم نقل إصابتين من المكان.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات بدون طيار أرضا زراعية شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي المدينة، وموقعي "قريش" و"أبو جراد" جنوبي المدينة، بالإضافة إلى أرض زراعية أخرى شرقي حي التفاح.

أما في شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة قرب القرية البدوية، وآخرا شرقي بيت لاهيا بنحو 11 صاروخًا على ثلاث مرات، فيما قصفت طائرات بدون طيار أرضا قرب المستشفى الأندونيسي.

وعصر اليوم السبت عاودت طائرات الاستطلاع لتستهدف بصاروخ أرضا فارغة بجوار جامعة القدس المفتوحة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين جراء شظايا صواريخ الاحتلال.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن 3 إسرائيليين بجراح ما بين طفيفة ومتوسطة بسقوط صاروخين داخل سديروت وتضرر عدة مبان.

وقال الجيش في بيانه لوسائل الإعلام إن قواته استهدفت خلية للمقاومة قامت بإطلاق قذائف هاون في شمال قطاع غزة.

وزعم أنه منذ ساعات صباح السبت حتى الساعة الثالثة عصرا، أطلقت فصائل المقاومة 60 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الجنوب، فيما اعترضت منظومة القبة الحديدية 10 قذائف.

وتجدد مساء اليوم سماع صفارات الإنذار في العديد من البلدات الإسرائيلية في "غلاف غزة".

وكانت طائرات الاحتلال شنت فجر السبت غارات على مواقع للمقاومة في القطاع، بزعم الرد على إصابة جندي إسرائيلي خلال أحداث مسيرة العودة أمس الجمعة.