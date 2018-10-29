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الآلاف يتظاهرون في رام الله لتعديل "الضمان الاجتماعي"

تاريخ النشر: 29/10/2018 - 22:40

الآلاف يتظاهرون في رام الله لتعديل "الضمان الاجتماعي"
(تويتر)
عرب ٤٨

احتشد آلاف الفلسطينيين اليوم الإثنين، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بتعديل قانون "الضمان الجتماعي" المثير للجدل، بعد سلسلة من التظاهرات المُماثلة.

وردد المتظاهرون شعارات رافضة للقانون الذي من المُزمع أن يبدأ تطبيقه يوم الخميس المُقبل، بهدف إيصال صوتهم للجهات المسؤولة، لتأجيل تطبيقه. 

وشارك المتظاهرون استجابة لدعة "الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل"، والذي يكمن هدفه الرئيسي بتعديل بعض بنود القانون عن طريق فتح باب النقاش بين "كافة الأطراف المعنية". 

وقال المتظاهرون الذين قُدر عددهم ببضعة آلاف شخص، إنهم سوف يُعلنون الإضراب يوم الخميس المُقبل في حال أصرت السلطة على البدأ بتطبيق القانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحراك أجرى مظاهرات أخرى في الآونة الأخيرة في عدّة مدن فلسطينية في الضفة الغربية، بهدف تعديل قانون "الضمان الاجتماعي". 

 

 

 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الضمان الاجتماعي

من عرب 48

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