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إصابة 19 فلسطينيا إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة كفر قدّوم

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 18:38

إصابة 19 فلسطينيا إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة كفر قدّوم
(أرشيفية - وفا)
عرب ٤٨

أصيب 19 فلسطينيا، بجراح وحالات اختناق، إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، المناهضة للاستيطان وجدار الفصل، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال المواجهات، بينها إصابتان بالرصاص المطاطي، و17 بحالات اختناق.

وأوضح البيان أنه جرى تقديم العلاج ميدانيا لجميع الإصابات.

ونقلت "الأناضول" عن منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد اشتوي، القول، إن مواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان في البلدة.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق المسيرة.

وكان جيش الاحتلال قد شن فجر أمس الخميس، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود الاحتلال الذين وفوروا الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وعد غازي المختار وصلاح وائل خموس، بعد مداهمة منزليهما بلدة حواره، وذلك بعد يوم من إصابتهما باعتداء للمستوطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع فلسطين وسط مدينة نابلس، واعتقلت الشاب زيد صوافطة من منزله.

بينما في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال بساعات متأخرة من الليل، والدة أسير، وثلاثة مواطنين حاولوا الدفاع عنها.

وأفاد نادي الأسير أن مجموعة من شرطة الاحتلال اعتقلوا والدة وشقيقة الأسير المقدسي يزن عبيد من قرية العيسوية بعد محاصرة مركبتهم في شارع صلاح الدين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إصابات
#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#كفر قدوم
#مناهضة الاستيطان

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