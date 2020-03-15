غزّة: ارتفاع ضحايا انفجار سوق النصيرات إلى 19

توفيت صباح اليوم الأحد، الغزية حياة إبراهيم البالغة من العمر 48 عامًا، متأثرةً بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها نتيجة الانفجار الذي حدث في سوق النصيرات قبل أسبوعين، مما يرفع عدد ضحايا الحريق إلى 19.

وكان حريقًا كبيرًا نشب في سوق النصيرات من الجهة الغربية مما أدى لوفاة 9 مواطنين على الفور حرقًا، وإصابة ما يزيد عن 60 آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وبدأت الحصيلة تتزايد يوميًا.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" حينها عن مراسله القول، إن الحريق أتى على مخبز البنا، ومخزن الرزي للأخشاب، ومطعم أبو السهل عقل، ومحل عويضة للصرافة، ومطعم حمادة، ومحل الديراوي للخضروات.

كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، أوكزيون الوسطى للتنزيلات، مركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، واكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد من البسطات.