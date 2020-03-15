  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزّة: ارتفاع ضحايا انفجار سوق النصيرات إلى 19

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 13:18

غزّة: ارتفاع ضحايا انفجار سوق النصيرات إلى 19
(أ ب أ)
عرب ٤٨

توفيت صباح اليوم الأحد، الغزية حياة إبراهيم البالغة من العمر 48 عامًا، متأثرةً بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها نتيجة الانفجار الذي حدث في سوق النصيرات قبل أسبوعين، مما يرفع عدد ضحايا الحريق إلى 19.

وكان حريقًا كبيرًا نشب في سوق النصيرات من الجهة الغربية مما أدى لوفاة 9 مواطنين على الفور حرقًا، وإصابة ما يزيد عن 60 آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وبدأت الحصيلة تتزايد يوميًا.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" حينها عن مراسله القول، إن الحريق أتى على مخبز البنا، ومخزن الرزي للأخشاب، ومطعم أبو السهل عقل، ومحل عويضة للصرافة، ومطعم حمادة، ومحل الديراوي للخضروات.

كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، أوكزيون الوسطى للتنزيلات، مركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، واكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد من البسطات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#غزة
#سوق
#النصيرات
#حريق
#ضحايا

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بحجة كورونا: الاحتلال يغلق غالبية أبواب الأقصى
بحجة كورونا: الاحتلال يغلق غالبية أبواب الأقصى

2020-03-15

كورونا: غزّة تعلّق حركة المعابر.. ولا إصابات جديدة بالضفة
كورونا: غزّة تعلّق حركة المعابر.. ولا إصابات جديدة بالضفة

2020-03-14

ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 38 في الضفة الغربية
ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 38 في الضفة الغربية

2020-03-14

الأكثر قراءة

مقتل محمد الشمالي من الرملة...

مقتل محمد الشمالي من الرملة... "انتقام كردّ على جريمة أخرى"

2020-03-14
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

2020-03-14
آخر مستجدات انتشار فيروس

آخر مستجدات انتشار فيروس "كورونا" في العالم

2020-03-14
دراسة: فيروس

دراسة: فيروس "كورونا" قد يظهر بعد 37 يومًا من العدوى

2020-03-14
الحكومة الإسرائيلية تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية لمواجهة كورونا

الحكومة الإسرائيلية تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية لمواجهة كورونا

2020-03-14