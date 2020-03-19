اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات في العيسوية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات مع شرطة الاحتلال في العيسوية، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق.

في محافظة بيت لحم، أفاد شهود عيان بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، ودهمت عددا من المنازل واعتقلت المواطنين رامز اللحام ويزن يوسف البلعاوي والأسير المحرر مصطفى الحسنات.

أما في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل مجدي أبو سمرة بعد اقتحام منزله في منطقة صوفين في مدينة قلقيلية، فيما اعتقلت قوة أخرى الشاب أيهم عبد الله أبو صلاح من بلدة عرابة قضاء جنين.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، فيما اقتحمت بلدة سيلة الظهر غرب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال داهت قوات الاحتلال منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطن محمد عبد الحي محمود أبو داوود.

وفي القدس، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال وأهالي قرية العيسوية، إثر اقتحام قوة من شرطة الاحتلال القرية واعتقال الشبان رشاد وموسى أبو ريالة وزايد العجلوني، والاعتداء على المعتقلين وذويهم لحظة الاعتقال، وأصيب عدد من المواطنين على إثرها.

واعتقلت شرطة الاحتلال مساء الأربعاء، أربعة فتية بعد اقتحام العيسوية، وحي الثوري في سلوان.

وأفاد شهود عيان أن عددا كبيرا من عناصر شرطة الاحتلال، اعتقلوا الفتيين عبد ناصر ومحمد أبو ريالة من محيط مسجد الأربعين في العيسوية، بعد إخضاعهما للتفتيش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى مجد محمود من والفتى أمير شويكي من حي الثوري ببلدة سلوان.