الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 6 فلسطينيين من القدس ورام الله والخليل والبيرة. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب رأفت نمر عبد الله مسالمة من بلدة بيت عوا في الخليل، والشاب انس النجار البالغ من العمر 22 عاما من حي وادي أبو كتيلة في مدينة الخليل، وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، واعتقلت الطالبين في جامعة بيرزيت عبد الرحمن علوي من قرية دير جرير شرقي رام الله، ومحمد حسن من مدينة رام الله.

وداهم الاحتلال منزل الفلسطيني ياسر الشني في مخيم الجلزون شمالي رام الله وعبثت بمحتوياته قبل أن تعتقل نجله ضياء، وتعتدي على شابين من العائلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي رام الله وداهمت منزل الأسير إبراهيم أبو رداحة، وعبثت في محتوياته وروّعت ساكنيه.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، الشاب مرزوق حشيمة من شارع الواد بالبلدة القديمة، وفقا لما أفاد به مركز معلومات وادي حلوة.

وأوضح المركز أيضًا أن قاضي محكمة الاحتلال أجّل محاكمة الشابين مراد مسك، لغاية يوم غد الخميس وصبيح أبو صبيح ليوم الأحد القادم، حيث يجري التحقيق معهما في الزنازين.