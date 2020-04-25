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"حماس" تهاجم تصريحات بومبيو الداعمة للضم

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 10:04

"حماس" تهاجم تصريحات بومبيو الداعمة للضم
بومبيو خلال مؤتمر صحافي (أ ب)
عرب ٤٨

انتقدت حركة "حماس"، الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول ضم المستوطنات، واعتبرتها "مشاركة فعليّة في العدوان على الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان أصدره الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، تعقيبا على تصريحات لبومبيو، اعتبر فيها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل "قرار يعود للأخيرة".

وقال قاسم إنّ "الإدارة الأميركيّة تصر على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة العربية والإسلامية"، وأضاف أنّ "الرفض الدولي الواسع لتصريحات بومبيو المؤيدة لضم أجزاء من الضفة للكيان الصهيوني، يؤكد عزلة الموقف الأميركي".

والأربعاء، قال بومبيو خلال مؤتمر صحافي إن القرار النهائي بشأن ضم أراض في الضفة الغربية، يعود إلى إسرائيل.

ووقع كل من رئيس الحكومة الإسرائيليّة ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، الإثنين، اتفاقًا لتشكيل "حكومة طوارئ"، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرًا.

ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع تموز/يوليو المقبل.

وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ"صفقة القرن".


#حماس
#بومبيو
#الضم
#الحكومة الإسرائيلية
#نتنياهو
#غانتس

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