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إشتية يوضح: التبرع بمعاشات الموظفين "لمن أراد" فقط

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 18:19

إشتية يوضح: التبرع بمعاشات الموظفين "لمن أراد" فقط
إشتية (أ ب أ)
عرب ٤٨

أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، أن التبرع بيومين من الراتب للموظفين العمومي سيكون اختياريًا وليس إلزاميًا، وذلك في توضيح نشره، اليوم، الثلاثاء.

وأثار القرار بصيغته الأولى جدلًا واسعًا، خصوصًا من قبل الموظّفين منخفضي الرّواتب، وبيّن إشتية، أن من لا يرغب بالمساهمة "فله الحق بذلك، وما عليه سوى إرسال رسالة إلى وزيره أو رئيس جهازه أو بشكل مباشر إلى وزير المالية يعلن فيها عدم رغبته بالتبرع".

وأشار إلى أن فكرة التبرّع بيومين "جاءت من رؤساء وأفراد الأجهزة الأمنية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والأهلي"، وأنها تشمل "جميع من يتقاضون رواتب من الجهات الرسمية، بما في ذلك كبار الموظفين"، وأنّ "وقيمة التبرع ترتفع نسبيًا مع ارتفاع راتب الموظف".

أما بخصوص القطاع الطبّي، فأضاف إشتيّة أن التبرع يشمل أيضًا "من أراد" منهم، "والقطاع الخاص أيضًا مدعو للتبرع، فموظفو بعض البنوك تبرعوا بأيام عمل لصندوق ’وقفة عز’، وندعو البقية إلى ذلك".

وأشار إشتيّة إلى أن الحكومة أضافت 20 ألف أسرة خلال الشهر الحالي والقادم إلى قوائم المساعدات المالية لوزارة التنمية الاجتماعية، إضافة كما ستبدأ العمل على صرف مساعدات مالية لنحو 40 ألف متعطل عن العمل بسبب الأزمة الحالية.


#محمد اشتية
#كورونا
#رواتب الموظفين
#الضفة الغربية
#السلطة الفلسطينية

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