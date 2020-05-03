  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين ببحر غزة

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 10:12

اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين ببحر غزة
اعتقالات في عزون (وفا)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما فتحت الزوارق الحربية للاحتلال نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر غزة.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة عزون.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اعتقلت: الأسير المحرر محمد علي رضوان، ومنصور عاصم سليم، وأكرم تيسير منصور، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة عزون.

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الأحد، سبعة شبان بينهم أسير محرر، من بلدة العيسوية.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة العيسوية، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت أبوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال: الأسير المحرر وليد داود عليان، وأدم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزة عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب أكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

بينما في قطاع غزة، فتحت الزوارق الحربية للاحتلال صباح اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

واستهدفت الزوارق مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، وتم ملاحقة عدد من المراكب.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أية أسباب، حيث تم ملاحقة الصيادين داخل مسافة أقل من المسموح لهم فيها بالصيد.


#الضفة الغربية
#القدس
#العيسوية
#الاحتلال
#اعتقال
#قطاع غزة

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منذ بداية رمضان: أمن السلطة الفلسطينية يعتقل 21 مواطنا
منذ بداية رمضان: أمن السلطة الفلسطينية يعتقل 21 مواطنا

2020-05-03

الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مالك
الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مالك

2020-05-02

الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين
الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين

2020-05-02

الأكثر قراءة

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

2020-05-02
أنباء عن وفاة مخرج كليب

أنباء عن وفاة مخرج كليب "بلحة"... في السّجن

2020-05-02
مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

2020-05-02

"مقلب على الماشي" يستهتر بذوي الاحتياجات الخاصة..

2020-05-02
130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

2020-05-02