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حالتا وفاة و313 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 21:46

حالتا وفاة و313 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي مقدسيان وأصيب 313 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء اليوم، الخميس.

وقال الجبريني في بيانه إن "مدينة القدس شهدت خلال اليومين الأخيرين حالتي وفاء من جراء تفشي كورونا لمواطنين من جبل المكبر، ليرتفع عدد حالات الوفاة في المدينة إلى 124".

وذكر أن "عدد الإصابات في صعود وبلغت خلال يومين 313 إصابة منها 160 إصابة أمس و153 إصابة اليوم، مع تسجيل 216 حالة شفاء".

وأفاد بارتفاع "عدد الإصابات النشطة إلى 1559 إصابة بينها العديد من الإصابات الخطيرة والحرجة".

وقال الجبريني إن "عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات يبلغ حوالي 80 حالة بارتفاع حوالي 20 إصابة عن الأسبوع الماضي".

وأوضح الجبريني أن "أحياء القدس جميعها مصنفة حاليا كمناطق حمراء وبرتقالية".

وأشار إلى أن "معظم الحالات الخطيرة والموصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات تعود لمواطنين عرب"، مشير إلى أن "المستشفيات أصبحت ممتلئة".

وطالب الجبريني المقدسيين "بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة، من أجل إخراج أحياء المدينة من دائرة الخطر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#القدس

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