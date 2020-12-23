كورونا بغزة: 12 حالة وفاة و867 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة

سجلت 12 حالة وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في تقرير اليومي للحالة الوبائية في القطاع، أنها أجرت 2530 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الصحة، أعلن عن وفاة 12 مواطنًا جراء الإصابة بفيروس كورونا، وتعافي 580 حالة جديدة من المصابين.

وذكرت الوزارة في تقريرها الوبائي أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 35257 إصابة، من بينها 9849 حالة نشطة، و25113 متعافيا، و295 حالة وفاة.

وأفادت الصحة بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 303 حالات، والخطيرة والحرجة 197 حالة.

يأتي ذلك، فيما وقع، هذا الأسبوع، 24 نائبا في البرلمان الأوروبي على عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تدعو إسرائيل للسماح الفوري بإدخال مستلزمات مكافحة جائحة كوفيد-19 إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاما.

أعرب النواب عن قلقهم إزاء التفشي الواسع لجائحة كورونا في قطاع غزة، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدخال الأدوية والإمدادات الطبية والوقائية كالكمامات ووحدات العناية المركزة إلى القطاع.