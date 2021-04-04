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الكنائس العربية المسيحية حسب التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 10:46

الكنائس العربية المسيحية حسب التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح
الطوائف المسيحية الغربية تحتفل بسبت النور في عيد الفصح حسب التقويم الغربي (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تحتفل الكنائس العربية المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في البلاد، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الفصح المجيد، وهو "أحد القيامة".

وتقام بهذه المناسبة الصلوات والقداديس في كنيسة القيامة بالقدس القديمة، وفي وسائر الكنائس للاتينية المدينة المقدسة ومدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وأريحا، في حين تحتفل الكنائس في محافظات رام الله وجنين ونابلس بعيد الفصح المجيد موحدة حسب التقويم الشرقي في الثاني من أيار المقبل.

وكانت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، احتفلت أمس السبت، بـ"سبت النور".

وترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، قداسا في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وعدد من المصلين.

ويأتي الاحتفال بعيد الفصح المجيد، بعد الاحتفال بالثلاثية الفصحية التي بدأت بخميس الأسرار ورتبة غسل الأرجل، والجمعة العظيمة ورتبة "جناز المسيح"، وسبت النور "العشية الفصحية".

وأدت جائحة كورونا إلى غياب الحجاج عن المدينة المقدسة، كما حرم أبناء شعبنا المسيحيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من المشاركة في الاحتفالات، بسبب الوباء من جهة، وإجراءات الاحتلال من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة المباركة، تتقدم أسرة موقع "عرب 48" بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عيد الفصح
#التقويم الغربي
#كنائس
#طوائف مسيحية

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