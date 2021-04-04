مع استمرار الإغلاق الجزئي: وفاتان و1628 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي شخصان متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، وتم تشخيص 1628 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 272 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا، أجرت الطواقم الوقائية للصحة 3728 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 70435، فيما إجمالي الحالات النشطة 11734 حالة، وإجمالي المتعافين 58071 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 630 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ الإجمالي 257، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 166 حالة.

أما بما يتعلق بالتطعيمات، أوضحت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت غزة بلغت 81600 جرعة وتكفي لتطعيم 40800 شخص، مشيرة إلى أن جمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح هو 24132.

وتأتي هذه المستجدات مع استمرار الإغلاق الجزئي ودخوله يومه الثالث، وذلك ضمن قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني الذي حظر أيضا حركة المركبات يومي الجمعة والسبت.

وشمل قرار الإغلاق الجزئي تعليق دوام المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا، خلال الأيام الماضية.

وتضمنت الإجراءات كذلك، حظر حركة المواطنين وإغلاق المتاجر مع حلول الساعة التاسعة مساء.

وأعلنت وزارة الصحة، عن إغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات وحظر تنظيم بيوت العزاء.

وأكدت الوزارة أنه في حال استمر تصاعد منحنى الإصابات، سيتم اتخاذ قرار بالإغلاق الشامل.

يذكر أنه في 4 شباط/ فبراير الماضي، قررت وزارة الداخلية تخفيف إجراءات إغلاق مماثلة، في ظل انخفاض عدد الإصابات بالفيروس آنذاك.