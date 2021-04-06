  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و2593 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 15:20

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و2593 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 21 حالة وفاة و2593 إصابة جديدة بكورونا و1455 حالة تعافٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 1، بيت لحم 6، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، طولكرم 3، نابلس 3، قطاع غزة 4، مدينة القدس 2".

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 57، طوباس 44، جنين 222، نابلس 228، طولكرم 103، الخليل 197، سلفيت 20، ضواحي القدس 23، رام الله والبيرة 138، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 32، قطاع غزة 1463، مدينة القدس 54".

وقالت الوزيرة الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 34، طوباس 18، جنين 151، نابلس 281، طولكرم 32، الخليل 94، سلفيت 32، ضواحي القدس 19، رام الله والبيرة 104، أريحا والأغوار 15، بيت لحم 111، قطاع غزة 412، مدينة القدس 152".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 203 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 582 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 109,894، بينهم 11,432 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الضفة
#القدس
#غزة
#وفيات
#إصابات
#لقاح
#تطعيمات

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يمنع نشاطات انتخابية بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى
الاحتلال يمنع نشاطات انتخابية بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى

2021-04-06

وفد أمني مصري يصل غزة بشكل مفاجئ
وفد أمني مصري يصل غزة بشكل مفاجئ

2021-04-06

مصرع شقيقين بحادث طرق قرب جنين
مصرع شقيقين بحادث طرق قرب جنين

2021-04-06

الأكثر قراءة

ساعر يمتنع عن التوصية: نتنياهو يحصل على أغلبية التوصيات

ساعر يمتنع عن التوصية: نتنياهو يحصل على أغلبية التوصيات

2021-04-05
الأسير رشدي أبو مخ ينال حريته

الأسير رشدي أبو مخ ينال حريته

2021-04-05
الأردن: الأمير حمزة يوقع رسالة يؤكد فيها ولاءه لأخيه الملك

الأردن: الأمير حمزة يوقع رسالة يؤكد فيها ولاءه لأخيه الملك

2021-04-05
مدير عام موقع

مدير عام موقع "واللا" السابق: أطلقنا على نتنياهو تسمية "كيم"

2021-04-05
صحيفة: دبلوماسيون غربيون يشككون بانقلاب الأمير حمزة

صحيفة: دبلوماسيون غربيون يشككون بانقلاب الأمير حمزة

2021-04-05