الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و2593 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 21 حالة وفاة و2593 إصابة جديدة بكورونا و1455 حالة تعافٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 1، بيت لحم 6، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، طولكرم 3، نابلس 3، قطاع غزة 4، مدينة القدس 2".

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 57، طوباس 44، جنين 222، نابلس 228، طولكرم 103، الخليل 197، سلفيت 20، ضواحي القدس 23، رام الله والبيرة 138، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 32، قطاع غزة 1463، مدينة القدس 54".

وقالت الوزيرة الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 34، طوباس 18، جنين 151، نابلس 281، طولكرم 32، الخليل 94، سلفيت 32، ضواحي القدس 19، رام الله والبيرة 104، أريحا والأغوار 15، بيت لحم 111، قطاع غزة 412، مدينة القدس 152".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 203 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 582 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 109,894، بينهم 11,432 تلقوا الجرعتين من اللقاح.