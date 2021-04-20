الاحتلال يمنع عكرمة صبري من السفر لمدة أربعة أشهر

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قرارا يقضي بمنه من السفر خارج البلاد لمدة أربعة أشهر.

ويأتي ذلك، بعد أن أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قرارا يقضي بمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر مدة 4 أشهر.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن اعتقلت سابقا صبري عدة مرات، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى، علما أنها أصدرت قرارا في آذار/مارس الماضي، يمنعه من السفر لـ30 يوما، وقبل انتهاء المدة في نهاية نيسان/أبريل الجاري، جددت أمر حظر السفر ومددته.

وكان الشيخ صبري صرح قبل ساعات من صدور أمر الحظر من السفر، بأن استمرار ضغط الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى سيولد الانفجار، وأن كل شيء وارد أمام استمرار اعتداءات الاحتلال في القدس.

وأشار صبري إلى أنه كلما زادت غطرسة الاحتلال، ازداد المقدسيون قوة واصرارا على الدفاع عن الأقصى وحقوقهم الشرعية، مؤكدا أن مراهنة الاحتلال على كسر صمود المقدسيين ستبوء بالفشل.

وأوضح أن مشاهد الزحف نحو الأقصى والرباط فيه يغيظ الاحتلال، لذلك يصر على التنكيل بالمقدسيين بهدف تقليل أعداد المصلين، لافتا الى أن الاعتداء الأول وقطع الاسلاك الكهربائية عن مكبرات الصوت في الأقصى كانت نتيجة خشية الاحتلال من حجم المصلين.

وقال "منطقة باب العامود وباب الساهرة وشارع صلاح الدين من المناطق المهمة في القدس، لذلك نجد أن أكثر المواجهات التي تحدث تكون في تلك المناطق التي يسعى الاحتلال جاهدا للسيطرة عليها".

وبين صبري أن أهل بيت المقدس يشعرون أنهم وحدهم في الميدان وهم يعتمدون على أنفسهم في الدفاع عن الأقصى، مطالبا العالم العربي والاسلامي بضرورة أن تكون البوصلة تشير دائما نحو القدس.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت الشيخ عكرمة صبري أكثر من 10 مرات عن الأقصى لفترات متفاوتة.