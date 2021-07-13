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الصحة الفلسطينية: وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 16:33

الصحة الفلسطينية: وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا
فحوصات كورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة واحدة، و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و113 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، بالتقرير اليومي للحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في محافظات الضفة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (1)، ضواحي القدس (1)، جنين (4)، بيت لحم (2)، الخليل (5)، رام الله والبيرة (3)، نابلس (1)، قطاع غزة (82)، لافتة إلى أنه تم إجراء 3271 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (13)، الخليل (7)، رام الله (1)، قطاع غزة (92)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 13 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 552,692، بينهم 394,413 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#إصابات
#وفاة
#غزة
#الضفة

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