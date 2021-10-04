مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال 16 فلسطينيا بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال 16 فلسطينيا.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شرحات عن الهيكل المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، تصاعدا غير مسبوق في أعداد المستوطنين المقتحمين، وانتهاكات بالجملة لحرمة المسجد، وسط تضييقات مشددة على الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة في الساحات أثناء مرور المقتحمين.

إلى ذلك، أفاد نادي الأسير باعتقال 11 فلسطينيا من محافظات الضفة خلال اقتحامات لقوات الاحتلال التي حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال، بينما في القدس تم اعتقل 5 شبان لذات الذريعة.

شهدت مدينتا نابلس ورام الله فجر اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس واعتقلت الأسيرين المحررين عبد الرحمن شنيور من شارع عمان والشيخ أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر القديم.

وشهد مخيم عسكر مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي تعرضت للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عمر البرغوثي خلال اقتحامها لحي الطيرة. واندلعت مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام الحي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عين قينيا ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي رائد العروج من قرية العروج، والأسير المحرر إبراهيم محمد جبران، من منطقة جبل هندازة شرقا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان، واستدعت آخر للتحقيق.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علي سفيان عبيد، وآدم شفيق عبيد، وإياس حسين عبيد، ومحمد بسام عليان، ومحمد بكر مصطفى، عقب دهم منازل ذويهم في بلدة العيسوية، وتفتيشها".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب معتصم حمزة عبيد بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الفتاة نعيمة قباجة خلال تواجدها في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة.