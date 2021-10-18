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5 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 15:41

5 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة
تراجع إصابات كورونا بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 5 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 709 إصابات جديدة بالفيروس، و390 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة وغزة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في طوباس، وأخرى في نابلس.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "طوباس 12، جنين 39، ضواحي القدس 14، نابلس 31، أريحا 8، الخليل 39، رام الله 29، بيت لحم 9، قلقيلية 2، طولكرم 4، سلفيت 1، قطاع غزة 521".

بينما توزعت حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 11، جنين 8، ضواحي القدس 6، نابلس 47، أريحا 18، الخليل 10، رام الله 39، بيت لحم 20، قلقيلية 7، طولكرم 12، سلفيت 12، قطاع غزة 200".

وبينت إحصاءات الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفت تقرير الوزارة إلى وجود 59 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 124 مصابا، بينهم 11 مصابا موصلون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#كورونا في الكورونا في غزة
#فيروس كورونا
#تطعيم
#وفيات كورونا

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