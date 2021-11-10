إغلاق الحرم الجامعيّ لبيرزيت الخميس جرّاء شجار نشب بين طلبة

أعلنت جامعة بيرزيت، مساء الأربعاء، إغلاق الحرم الجامعيّ الخميس، وذلك جرّاء شجار نشب بين طلاب في الجامعة في وقت سابق الأربعاء، دفع الإدارة إلى إخلاء الجامعة بشكل كامل.

وذكرت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها بـ"فيسبوك" أنّها "تعرب.. عن أسفها الشديد للأحداث التي جرت اليوم (الأربعاء) في الجامعة، حيث دفعت الشجارات بين الطلبة الإدارة إلى إخلاء الحرم الجامعي كليا".

وأضافت: "وتعلن الجامعة عن استمرار إغلاق الحرم الجامعي غدا (الخميس) على أمل أن تنجح المساعي المبذولة لتطويق المشكلة وإنهائها؛ لضمان عودة آمنة للدوام يوم السبت القادم".

وقالت إنها "تشكر الطلبة والأساتذة والموظفين، وبخاصة الحرس، الذين بذلوا جهودا جبارة لتطويق الأزمة وإخلاء الجامعة".

وفي بيان ثان جاء في وقت لاحق، أشارت الجامعة إلى "تأجيل الامتحانات المجدولة غدا من داخل الحرم الجامعي، مع إمكانية الاستمرار في امتحانات أو المحاضرات المبرمجة عن بُعد من خارج الحرم الجامعي".

يُذكر أن محيط جامعة القدس في أبو ديس، شهد إطلاق نار كثيف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ما دفع مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة إلى الإعلان عن "تعليق الدوام مع عدم التواجد" في الجامعة منذ الأربعاء و"حتى إشعارٍ آخر".