مستوطنون يهاجمون منازل شمال نابلس وجنوبها: تنكيل وإصابات وأضرار ماديّة

أصيب، فجر اليوم الجمعة، عدد من الفلسطينيين بجروح وكسور، عقب هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في قرية قريوت جنوبيّ نابلس.

وقتل مستوطن وأصيب اثنان، مساء أمس الخميس، جراء تعرّضهم لإطلاق نار قرب مستوطنة "حوميش"، الواقعة بين سبسطية وبرقة، شمال نابلس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الليلة الماضية مشتبهين بالضلوع في عملية إطلاق النار، مضيفا أنه "يوجد طرف خيط"، حسبما قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من دفاع رئيس القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، عن إرهاب المستوطنين، في أعقاب أقوال وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، حول "ظاهرة عنف المستوطنين" واعتداءاتهم المتصاعدة على الفلسطينيين وأملاكهم، إذ استنكر عباس، خلال مقابلة للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أقوال بار ليف، وقال إنه "يحظر التعميم تجاه أي جمهور، لا المستوطنين ولا الحريديين ولا العرب".

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت للمشافي.

وأضاف: "المستوطنون حاولوا خطف المواطن وائل مقبل إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك".

وحذر من "تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المنازل والقرى خاصة المحاذية للمستوطنات".

وذكرت سميحة غفري، زوجة وائل أنهم سمعوا أصوات طرق باب بيتهم عند الساعة الثانية فجرًا، فتوجه زوجها إلى الباب لفحص الأمر، وعندها تم رشّه بغاز الفلفل، ثم اقتحم المستوطنون البيت ورشوا غاز الفلفل على وجهها وأخرجوا زوجها من البيت ثم شرعوا بالاعتداء عليه بالهراوات.

وقالت إنها اختبأت في غرفتها وأغلقت الباب، وبدأت تصرخ من النافذة طالبة الغوث من أهل البلدة، بينما واصل المستوطنون الاعتداء على زوجها حتى فقد وعيه.

كما قاموا بتحطيم محتويات المنزل، ومركبة العائلة وجرارا خاصّا بها إضافة لممتلكات محيطة بالمنزل.

خلّف هجوم المستوطنين دمارا هائلا

ونُقل الزوجان إلى مشفى رفيديا، حيث تبين إصابة وائل بأربعة كسور في الصدر، وانتفاخ في العين، ورضوض وكدمات في مختلف أنحاء جسده.

مهاجمة منازل في برقة... وإطلاق رصاص

كما هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، منازل المواطنين بالرصاص في برقة شمال نابلس، وأحرقوا "بركسا" لأحد المواطنين.

وقال دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الغربية لبلدة برقة، عرف منها منزل المواطنين عبد السلام وفالح صلاح.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الكثيف تجاه الأهالي في برقة، وأحرقوا "بركسا" تعود ملكيته للمواطن نزار سيف.

وأوضح أن الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين الذي يتجمعون بالمئات في مستوطنة "حومش" المخلاة، وينتشرون على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وشهد الشارع الرئيس المحاذي لمستوطنة "حومش" المخلاة انتشارا كبيرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وفر الحماية للمستوطنين، وأغلقه امام مركبات المواطنين، ومارسوا أعمال عربدة ورددوا الشعارات والهتافات العنصرية الداعية لقتل العرب.

تحطيم مركبات في سبسطية

وفي سياق ذي صلة، حطّم مستوطنون، فجر اليوم، عددا من مركبات المواطنين قرب مدخل بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد رئيس البلدية محمد عازم، بأن المستوطنين هاجموا كراجا لتصليح المركبات، تعود ملكيته للمواطن عدي يونس الحاج، وحطموا المركبات المتوقفة على مقربة منه.

وأضاف أن الاحتلال داهم عدة منازل على مدخل البلدة، والقريبة من مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين، في ظل انتشار واسع لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.