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مواجهات في العيسوية وجبل المبكر واستنفار للاحتلال في الشيخ جراح

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 16:24

مواجهات في العيسوية وجبل المبكر واستنفار للاحتلال في الشيخ جراح
من محيط منزل سالم في الشيخ جراح
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، على أهالي قريتي العيسوية وجبل المكبّر في القدس المحتلة، وأغلقت محيط منزل عائلة سالم المهدّد بالإخلاء في حي الشيخ جراح، بالسواتر الحديدة لمنع وصول متضامنين إليه.

ففي العيسوية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على الأهالي، ما أدّى إلى إصابة شاب على الأقل.

أمّا في جبل المكبّر، فأسفرت اعتداءات الاحتلال عن إصابة ثلاثة فلسطينيين على الأقلّ بعدما قمعت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، احتجاجًا على ممارسات الاحتلال في المدينة وسياسة هدم المنازل.

وتقمع قوات الاحتلال التظاهرات التي تنطلق أسبوعيًّا في مناطق مختلفة من القدس.

وليل الخميس – الجمعة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على أهالي أحياء البستان وبطن الهوى ووادي الربابة في سلوان بالقدس المحتلة.

وأدت اعتداءات الاحتلال إلى إصابة 5 شبان بالغاز المسيل للدموع وإلى إصابة اثنين بالرصاص المطاطي بالأقدام، بحسب ما ذكرت "جمعية سما للخدمات الطبية".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب أبو سنينة.

وتُبيّن صور واردة من المكان أن قوات الاحتلال استقدمت سيارة للمياه العادمة (الخرّارة)، لكنّها لم ترشّ مياهها.

وأطلق أهالٍ في البلدة الألعاب النارية رفضًا لاقتحامه والاعتداءات عليهم.

بودكاست عرب 48

#حي الشيخ جراح
#القدس
#الاحتلال
#جبل المكبر
#العيسوية

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