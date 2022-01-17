الاحتلال يهدم مشتلا لعائلة الصالحية بالشيخ جراح

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس عصر اليوم الإثنين، مشتل "فخار السلام" الذي تملكه عائلة الصالحية في الشيخ جراح، وذلك بعد أن أجبرت العائلة على إخلاء محتوياته، تزامنا مع الاعتصام في منزلها المهدد بالإخلاء والهدم.

وتواصل قوات الاحتلال وآلياتها منذ ساعات الصباح حصارها لبيت صالحية في الشيخ جراح، لإجبار العائلة على إخلائه، ومنعت من المتضامين التوجه للمنزل.

ووفرت شرطة الاحتلال الحراسة والحماية للجرافات والآليات التي قامت بأعمال هدم في المشتل وتجريف في الأراضي الممتدة على مساحة 6 دونمات والصادر بحقها أمر مصادرة من قبل بلدية الاحتلال بذريعة "مشاريع للصالح العام".

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المتواجدين والمتضامنين مع عائلة صالحية، واعتقلت شابين من المكان، عقب الاعتداء عليهما بالضرب.

وانطلقت دعوات مقدسية لمساندة العائلة والوقوف معها عقب محاولات الاحتلال إخلاءها من منزلها.

ويعتصم المقدسي محمود الصالحية يعتصم مع أولاده داخل المنزل، مهددا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا حول البيت ومنعت طواقم الصحافيين من الاقتراب منه.

واحتجاجا على ما تقوم به قوات الاحتلال، شرع أفراد العائلة بسكب البنزين على سطح منزلهم مهددين بإشعال النيران بأنفسهم وتفجير اسطوانة الغاز التي وضعوها أيضا على السطح.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارا يقضي بإخلاء العائلة من الأرض بمساحة 6 دونمات تضم منزلا ومشتلا، وسلمت صالحية مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من شهر كانون ثاني/ يناير.

وصادرت بلدية الاحتلال الأرض التي تتواجد بها العائلة من شركة الفنادق العربية لـ"الصالح العام"، وهو إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، حيث أصدرت محكمة إسرائيلية قبل 3 سنوات قرارها بالإخلاء.