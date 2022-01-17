  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يهدم مشتلا لعائلة الصالحية بالشيخ جراح

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 15:29

الاحتلال يهدم مشتلا لعائلة الصالحية بالشيخ جراح
هدم المشتل لعائلة صالحية (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس عصر اليوم الإثنين، مشتل "فخار السلام" الذي تملكه عائلة الصالحية في الشيخ جراح، وذلك بعد أن أجبرت العائلة على إخلاء محتوياته، تزامنا مع الاعتصام في منزلها المهدد بالإخلاء والهدم.

وتواصل قوات الاحتلال وآلياتها منذ ساعات الصباح حصارها لبيت صالحية في الشيخ جراح، لإجبار العائلة على إخلائه، ومنعت من المتضامين التوجه للمنزل.

ووفرت شرطة الاحتلال الحراسة والحماية للجرافات والآليات التي قامت بأعمال هدم في المشتل وتجريف في الأراضي الممتدة على مساحة 6 دونمات والصادر بحقها أمر مصادرة من قبل بلدية الاحتلال بذريعة "مشاريع للصالح العام".

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المتواجدين والمتضامنين مع عائلة صالحية، واعتقلت شابين من المكان، عقب الاعتداء عليهما بالضرب.

وانطلقت دعوات مقدسية لمساندة العائلة والوقوف معها عقب محاولات الاحتلال إخلاءها من منزلها.

ويعتصم المقدسي محمود الصالحية يعتصم مع أولاده داخل المنزل، مهددا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا حول البيت ومنعت طواقم الصحافيين من الاقتراب منه.

واحتجاجا على ما تقوم به قوات الاحتلال، شرع أفراد العائلة بسكب البنزين على سطح منزلهم مهددين بإشعال النيران بأنفسهم وتفجير اسطوانة الغاز التي وضعوها أيضا على السطح.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارا يقضي بإخلاء العائلة من الأرض بمساحة 6 دونمات تضم منزلا ومشتلا، وسلمت صالحية مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من شهر كانون ثاني/ يناير.

وصادرت بلدية الاحتلال الأرض التي تتواجد بها العائلة من شركة الفنادق العربية لـ"الصالح العام"، وهو إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، حيث أصدرت محكمة إسرائيلية قبل 3 سنوات قرارها بالإخلاء.

بودكاست عرب 48

#الشيخ جراح
#إخلاء
#هدم
#بلدية الاحتلال
#تجريف
#محمود الصالحية

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيت حنينا: الاحتلال يجبر جلال الرجبي على هدمه منزله ذاتيا
بيت حنينا: الاحتلال يجبر جلال الرجبي على هدمه منزله ذاتيا

2022-01-17

شهيد برصاص مستوطن قرب بيت لحم
شهيد برصاص مستوطن قرب بيت لحم

2022-01-17

كورونا في الضفة وغزة: 8 وفيات و823 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 8 وفيات و823 إصابة جديدة

2022-01-17

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

2022-01-16
القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

2022-01-16
أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

2022-01-16
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

2022-01-16
جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

2022-01-16