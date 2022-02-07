"المركزي" الفلسطيني ينتخب روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني

انتخب المجلس المركزي الفلسطيني اليوم، الإثنين، روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني، بعدما نال 105 أصوات من أعضاء المجلس، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسط مقاطعة للعديد من الفصائل والحركات الفلسطينية؛ كما شهدت الضفة وغزة احتجاجا ضد عقد الدورة الحالية.

كما انتخب علي فيصل (103 أصوات) وموسى حديد (بالتزكية) نائبين لرئيس المجلس الوطني، وفهمي الزعارير (108 أصوات) أمينا للسر.

وكان رئيس المجلس السابق سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح قد قدموا استقالتهم صباح اليوم.

وجاءت الدورة الحالية تحت عنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وتقاطع 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير اجتماعات المجلس المركزي وهي "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، بالإضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وتأتي هذه المقاطعة بسبب أن الدعوة لعقد تلك الاجتماعات تمت "دون توافق وطني".

فيما تحضر الجلسة إلى جانب حركة "فتح"، "الجبهة الديمقراطية"، و"جبهة النضال الشعبي"، وحزب "الشعب" (الجلسة الافتتاحية)، وفصائل أخرى.

وتتهم فصائل فلسطينية، بينها "الجبهة الشعبية"، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس، بـ"التفرد" في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.