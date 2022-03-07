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إضراب بالقدس والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 08:44

إضراب بالقدس والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة
تصاعد التوتر بالضفة والقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما عم الإضراب الشامل القدس المحتلة، وذلك حدادا على روحي الشهيدين كرم قواسمي، ويامن جفال.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات نفذها الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 16 فلسطينيا بينهم 5 فتية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد أبو بهاء بعد اقتحام منزله في بيتونيا وتحطيم الأبواب بصورة همجية.

وأبو بهاء أسير محرر أمضى أكثر من 13 عاماً في سجون الاحتلال، وعمل سابقا مديرا لجمعية أنصار السجين.

واعتقلت قوات الاحــتلال بهاء الريماوي خلال اقتحام حي المصايف في رام الله.

وطالت الاعتقالات الطالب في جامعة بيرزيت والأسير المحرر سفيان المقدادي بعد مداهمة منزله في حي سطح مرحبا في البيرة.

وفي محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فتية مع آبائهم هم: الفتى الجريح سعيد رضوان ووالده محمود والفتى محمد حواري ووالده أمجد والفتى جعفر ياسين ووالده هاني والفتى مصطفى سليم ووالده عاصم، كما اعتقلت الفتى عمرو سليم والشاب إياد شبيطة.

بينما في محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحــتلال بلدة السيلة الحارثية، واعتقلت محمد فؤاد زيود عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال سراج محاميد من مخيم نور شمس، حيث اقتحمت قوات خاصة المخيم وسط إطلاق نار كثيف واعتقلت محاميد من منزله.

بينما من محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمود صلاح ومهند موسى وإمام صلاح بعد مداهمة منازلهم في بلدة الخضر.

كذلك اعتقل الاحتلال فؤاد أبو عياش من بيت أمر قضاء الخليل، والشاب أمير حازم الصياد من بلدة الطور في القدس.

وفي نابلس، أطلق مسلحون النار على النقطة العسكرية على جبل جرزيم بنابلس، وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق الرصاص صوب حاجز بيت فوريك العسكري.

إلى ذلك، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، حدادًا على روحي الشهيدين قواسمي وجفال.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان أبناء الشعب الفلسطيني كافة، للنفير العام والمواجهة المباشرة مع الاحتلال ردا على أفعاله الإجرامية، بحسب ما أكدت القوى في بيانها.

واستشهد، أمس الأحد، الشاب كريم جمال قواسمي على أبواب المسجد الأقصى بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة تنفيذه عملية طعن، فيما استشهد الفتى يامن نافز جفال الليلة خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس.

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