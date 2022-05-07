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أبو عبيدة: "المساس بالسنوار هو إيذان بزلزال ورد غير مسبوق"

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 18:46

أبو عبيدة: "المساس بالسنوار هو إيذان بزلزال ورد غير مسبوق"
أبو عبيدة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ردّ المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، مساء اليوم السبت، على الدعوات الإسرائيلية لاغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتصب عبر قناته على "تلغرام"، إنه "في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد، يحيى السنوار، أو أي من قادة المقاومة هو إيذان بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق".

السنوار (Gettyimages)

وأضاف "ستكون معركة سيف القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلا كارثيا في تاريخ الكيان، وارتكب حماقة سيدفع ثمنها غاليا بالدم والدمار".

وجاء ذلك في أعقاب دعوات في الصحف الإسرائيلية إلى اغتيال السنوار، مستغلة عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "إلعاد"، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.

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#أبو عبيدة
#يحيى السنوار
#قطاع غزة
#حماس
#اغتيال السنوار

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