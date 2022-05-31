القدس: إصابات في اعتداء للمستوطنين على منازل في سلوان

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، جرّاء اعتداء نفّذه المستوطنون على منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيليّ، التي اعتقلت شخصين، بزعم إلقاء الحجارة صوب عناصرها.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بوقوع "3 إصابات نتيجة اعتداء المستوطنين بالضرب على شابين في واد الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس".

وذكرت الجمعية أنه "تم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

واعتدى المستوطنون على منازل المواطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت إثر ذلك مواجهات بين المقدسيين والمستوطنين.

وزعمت شرطة الاحتلال أن "شجارا نشب في سلوان، تخلله إلقاء حجارة واستخدام غاز الفلفل من قبل الضالعين في الشجار".

كما ادعت أن "عناصرها تعرضوا لاعتداء بإلقاء الحجارة عليهم، إذ أصيب 4 من عناصرها بجروح طفيفة، وفي أعقاب ذلك اعتقلت مشتبهيْن بالضلوع في الاعتداء".

كما اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية في بلدة بورين جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأقدم المستوطنون على الاعتداء على عائلة رياض سمرين وهم: خضر وليث سمرين وزوجته، وحطموا مركبتهم، فيما اعتقل الاحتلال الشابين عبد سمرين وعدنان أبو اسنينة من المكان.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وادي الربابة أحمد سمرين، إن ما تسمى "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية، حوّلت مدخل أراضي وادي الربابة إلى بؤرة استيطانية، مشيرا إلى معاناة المنطقة جراء اعتداءات المستوطنين اليومية.

وأقدم المستوطنون كذلك على إحراق أراضي وقطع أشجار في قرية مادما بنابلس، بالإضافة إلى بورين، بحماية قوات الاحتلال.

مستوطنون يحرقون الأراضي ويقصون الأشجار في بورين ومادما بنابلس pic.twitter.com/oR2byikZFj — موقع عرب 48 (@arab48website) May 31, 2022

ووصل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة رام الله في زيارة غير معلن عنها مسبقا، والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأعضاء من القيادة الفلسطينية، بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، خلال مؤتمر صحافي برفقة الصفدي، إن "فلسطين والأردن اتفقتا على التحرك المشترك على كاف الأصعدة لوقف التصعيد الإسرائيلي".

وأضاف أن "الأردن وفلسطين تريان في التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس تهديدا للأمن والاستقرار والسلام، ليس في فلسطين فقط بل في المنطقة".

وحمّل الشيخ، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد، وقال إنه يأتي "بغطاء سياسي للمتطرفين الذين استباحوا المقدسات".

وفي وقت سابق اليوم، لاحقت قوات الاحتلال الطلبة المقدسيين في رأس العامود، بعد انتهاء الدوام المدرسي، وأطلقت صوبهم أعيرة مطاطية، وقنابل صوتية، وصادرت حقيبتين من الطلبة، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة- القدس.

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