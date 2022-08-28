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إخطار بإزالة شبكة كهرباء بسبسطية وإعاقة حركة الفلسطينيين في جنين

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 16:49

إخطار بإزالة شبكة كهرباء بسبسطية وإعاقة حركة الفلسطينيين في جنين
عرقلة حركة الفلسطينيين (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإزالة شبكة كهرباء في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وأعاقت حركة الفلسطينيين في محافظة جنين.

ففي سبسطية، أخطرت قوات الاحتلال بإزالة شبكة كهرباء، بحجة أنها في المناطق المصنفة "ج".

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال أخطرت بإزالة شبكة الكهرباء المقامة بشارع الأعمدة قرب الموقع الأثري في البلدة، والتي يصل طولها لأكثر من 1200 متر، بحجة أنها في المناطق المصنفة "ج".

وفي محافظة جنين، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حركة المواطنين على شارع جنين- نابلس، على حاجز المسعودية، واحتجزت شابا لم تعرف هويته.

وأوقفت قوات الاحتلال على حاجز عسكري المسعودية، المركبات القادمة إلى جنين وأعاقت حركة المواطنين بعد إيقاف مركباتهم، والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم، واحتجزت شابا.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
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#إخطار
#سبسطية

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