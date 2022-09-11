استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اقتحام جنين

استشهد الشاب حمد أبو جلدة (24 عاما)، فجر اليوم الأحد، من مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال والذي كان قد أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين في السادس من أيلول/سبتمبر الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أبو جلدة الذي كان يعالج في مشافي جنين، وخضع لعدة عمليات جراحية ورقد في قسم العناية المركزة فاقدا للوعي.

ونعت مساجد مخيم جنين الشهيد أبو جلدة، حيث توجه العشرات من أبناء جنين ومخيمها إلى مستشفى جنين الحكومي فور الإعلان عن استشهاده، وذلك تمهيدا لإجراء جنازة رمزية له قبيل دفنه ظهر اليوم في المخيم.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في مخيم جنين عن الإضراب والحداد، اليوم الأحد.

يذكر أن الشاب محمد سباعنة استشهد، وأصيب 16 آخرين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قبل أيام عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، في حين فجرت قوات الاحتلال شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب.

ونفذ الشهيد رعد حازم من مخيم جنين، عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" في تل أبيب شهر نيسان/أبريل الماضي، وأدت لمقتل 3 إسرائيليين، وإصابة 15 آخرين.

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي مدينة جنين ومخيمها، في حملة بدأتها منذ أيار/مايو من العام الماضي، أطلقت عليها اسم "كاسر الأمواج" لمواجهة تصاعد أعمال المقاومة والعمليات المسلحة شمال الضفة الغربية.