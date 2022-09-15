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الاحتلال يقتحم محيط مدرسة بالعيسوية ويستهدف أخرى ببورين واختناق طلبة

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 15:26

الاحتلال يقتحم محيط مدرسة بالعيسوية ويستهدف أخرى ببورين واختناق طلبة
فرار طلبة خلال مهاجمة مدرسة بورين بوقت سابق (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب خمسة طلاب بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مدرسة العيسوية، شرق مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط المقدسي، وعضو لجنة أولياء الأمور محمد أبو الحمص قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبيد في العيسوية، وتمركزت قرب المدرسة الثانوية، وداهمت منزلا بجوار المدرسة.

وأكد أبو الحمص أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الطلبة في ساحة المدرسة، ما أدى لإصابة خمسة طلبة بحالات اختناق.

إخلاء مدرسة بورين الثانوية إثر استهدافها بقنابل الغاز

وفي سياق ذي صلة، أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية المختلطة، اليوم، الطلبة من داخل أسوارها، عقب استهدافها من قبل قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جنود الاحتلال استهدفوا مدرسة بورين جنوب نابلس، بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إخلائها من الطلبة والمدرسين.

وأضاف أن جنود الاحتلال حاولوا اقتحام ساحات مدرسة الساوية واللبن الثانوية، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

وأشار دغلس إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية، خاصة في ريف نابلس.

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#مدرسة العيسوية
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#الضفة الغربية المحتلة
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#الاحتلال الإسرائيلي

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